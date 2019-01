Geplaagde Morata kroont zich tot held én schlemiel bij Chelsea, Fabregas neemt afscheid met gemiste strafschop

Chelsea heeft zich voor de volgende ronde van de FA Cup geplaatst dankzij een simpele 2-0 zege tegen Nottingham Forest. Man van de match was de geplaagde aanvaller Alvaro Morata, die tweemaal scoorde. Toch slaagde de Spanjaard erin om vooral de lachers op zijn hand te krijgen, door een huizenhoge kans onbegrijpelijk en vanuit buitenspel over het lege doel te schieten. Cesc Fabregas speelde dan weer zijn (vermoedelijk) laatste wedstrijd voor The Blues, waar Eden Hazard nog voor rust de geblesseerde Ruben Loftus-Cheek kwam vervangen. Fabregas staat dicht bij een transfer en kreeg speciaal de aanvoerdersband om, maar nam wel afscheid met een gemiste strafschop.

LEES OOK. GERUCHTEN. Vincent Kompany moet inleveren bij Manchester City, keert Yannick Carrasco terug naar Europa?

Nottingham Forest maakte het Chelsea een helft lang lastig en pas na de inbreng van Eden Hazard werd er afstand genomen van de tweedeklasser. De bedoeling was om de aanvoerder van de Rode Duivels na een drukke decembermaand rust te gunnen, maar voor de pauze moest hij toch het veld op om de geblesseerde Ruben Loftus-Cheek te vervangen. Loftus-Cheek had even voordien een strafschop uitgelokt, die Cesc Fabregas jammerlijk miste. Het werd de Spanjaard vergeven door de thuisaanhang, vlak voor tijd werd hij onder luid applaus naar de kant gehaald. Voor Fabregas was het meer dan waarschijnlijk het afscheid, de middenvelder staat dicht bij een transfer naar AS Monaco.

Beide doelpunten vielen na de rust en kwamen op naam van Alvaro Morata. De aanvaller wordt vaak op de korrel genomen door de fans, maar haalde nu zijn gram met twee belangrijke doelpunten. Tussendoor liet hij ook wel onbegrijpelijke misser noteren.

LEES OOK. Romelu Lukaku bedankt voor het vertrouwen: Rode Duivel scoort bij eerste basisplaats onder Solskjaer

| Chelsea krijgt een strafschop toegewezen maar Cesc Fàbregas stuit op Forest-doelman Luke Steele! #CHEFOR pic.twitter.com/5089GxKT1a — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 5 januari 2019

Eden Hazard komt vroeger dan verwacht al in actie! Onze landgenoot vervangt de geblesseerde Ruben Loftus-Cheek. #CHEFOR pic.twitter.com/By8TwSL7Wf — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 5 januari 2019