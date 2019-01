Glansrol voor Kevin De Bruyne in FA Cup: Rode Duivel scoort, geeft assist en dwingt tegenstander tot eigen doelpunt

Manchester City heeft zich vlotjes gekwalificeerd voor de volgende ronde van de FA Cup, het belangrijkste bekertoernooi in Engeland. De Citizens wonnen eenvoudig met 5-0 van Burnley. Kevin De Bruyne was de grote uitblinker bij de thuisploeg: hij gaf de assist voor de 2-0, scoorde nadien zelf en gaf ook nog de “assist” voor de vierde treffer, een eigen doelpunt van Kevin Long.

Manchester City was met een kleine voorsprong gaan rusten: Gabriel Jesus had na 23 minuten de 1-0 op het bord gezet. In de tweede helft ontbond Kevin De Bruyne helemaal zijn duivels. De 27-jarige middenvelder deelde al vroeg een assist uit aan Bernardo Silva voor de 2-0, enkele minuten later zorgde De Bruyne met een strak afstandsschot zelf voor de 3-0. Met nog iets meer dan een kwartier te gaan ging een voorzet van De Bruyne het doel in via de knie van Kevin Long: 4-0.

Na het vierde doelpunt vond Guardiola het welletjes geweest en haalde hij onze landgenoot naar de kant voor wat welverdiende rust. Voor Burnley - en vooral Kevin Long - was de lijdensweg nog niet afgelopen: Long maakte een penaltyfout op de ingevallen David Silva, waarna Aguëro vanaf de stip de forfaitcijfers op het scorebord trapte. City kreeg zelfs nog enkele kansen om de score nog verder uit te diepen, maar erger werd het niet meer voor Burnley.

BINGO | Een paar minuten na de misser van Vydra verdubbelt Bernardo Silva de voorsprong van Man City!



