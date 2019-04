Horrornamiddag voor Dendoncker: geen FA Cup-finale door strafschopfout in blessuretijd

Leander Dendoncker heeft een horrornamiddag beleefd met zijn club Wolverhampton. Door een overbodige strafschopfout van de Rode Duivel in blessuretijd gaven The Wolves een 0-2 voorsprong tegen Watford in de halve finale van de FA Cup nog weg. In de verlengingen ging Wolverhampton nog kopje onder: 3-2.

Nee, erger kan moeilijk. Dendoncker stond een sterke wedstrijd te spelen als verdedigende middenvelder bij The Wolves en leek in zijn eerste seizoen in Engeland meteen op weg naar de bekerfinale. Matt Doherty en Raul Jiménez hadden zijn team immers op een dubbele voorsprong gezet.

Tien minuten voor tijd zorgde Gerard Deulofeu echter voor de aansluitingstreffer. Dendoncker en co kwamen onder druk te staan. Mede door goed verdedigend werk van de Rode Duivel leken The Wolves het te gaan halen, maar in blessuretijd ging het fout. Watford-spits Troy Deeney tikte een voorzet weg, Dendoncker kwam te laat en raakte Deeney op zijn enkel. Die trapte de penalty genadeloos binnen: 2-2 en verlengingen.

In die extra tijd ging Wolverhampton helemaal kopje onder. Deulofeu kroonde zich tot de grote held met de 3-2, zijn tweede doelpunt van de avond. Ondanks een slotoffensief kwam Wolverhampton niet meer tot scoren. Wat een zure ontknoping voor Dendoncker.

In de finale wacht het Manchester City van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany op Watford.