Manchester City mag opnieuw naar Wembley: Citizens verslaan Brighton & Hove Albion in halve finale FA Cup, Kevin De Bruyne geeft assist

Manchester City zal op 18 mei de kans krijgen om opnieuw een trofee te winnen. Het versloeg Brighton & Hove Albion in de halve finale van de FA Cup. Het werd 1-0: Gabriel Jesus zorgde al na vier minuten voor de enige treffer van de wedstrijd, Kevin De Bruyne leverde de assist.

Bij Manchester City zat Vincent Kompany niet in de selectie, terwijl De Bruyne na 65 minuten gewisseld werd. Bij de bezoekers stond Anthony Knockaert (ex-Standard) de hele partij tussen de lijnen. Voor Manchester City kan de FA Cup de derde trofee van het seizoen worden: de regerende landskampioen won vorige zomer al de Community Shield en voegde daar onlangs ook nog de League Cup aan toe. Bovendien zijn de Citizens ook nog volop in de running voor de landstitel.

In de finale zal Manchester City het opnemen tegen een subtopper. De tweede halve finale, die zondag om 17 uur wordt gespeeld, gaat tussen het Watford van Christian Kabasele en het Wolverhampton Wanderers van Leander Dendoncker. Watford staat momenteel negende in de Premier League, Wolves is gedeeld zevende met Leicester City.