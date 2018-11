Argentinië wint ook zonder Messi en Agüero van Mexico

Argentinië heeft dinsdagavond in Mendoza opnieuw met 2-0 gewonnen van Mexico. Het was de tweede interland in vier dagen tussen beide landen en ook vorige week vrijdag in Cordoba werd het al 2-0. Mauro Icardi (Inter) en invaller Paulo Dybala (Juventus) zorgden voor de doelpunten. Voor beide spitsen was het hun eerste treffer bij de Albiceleste.

Argentinië heeft zich na het tegenvallende WK in Rusland herpakt onder interim-bondscoach Lionel Scaloni. De tweede zege op Mexico was de vierde overwinning in zes duels. De Zuid-Amerikanen wonnen verder ook van Irak en Guatemala, speelden gelijk tegen Colombia en verloren van Brazilië. Mexico, onder interimcoach Ricardo Ferreti, leverde sinds het WK een tegenvallende campagne af met slechts één zege in zes duels.

Bij beide ploegen ontbraken een rits aan vaste waarden. Zo waren bij Argentinië onder meer Lionel Messi (Barcelona), Angel Di Maria (PSG) en Sergio Agüero (Manchester City) afwezig. Bij Mexico stond geen Guillermo Ochoa (Standard) in doel. Ook sterspelers als Hirving Lozano (PSV), Hector Herrera (Porto) en Javier Hernandez (West Ham) ontbraken.