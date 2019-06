Efficiënte Polen duwen jonge Duivels al meteen kopje onder, EK-ambities krijgen flinke knauw

De jonge Rode Duivels zijn het EK U21 in Italië in mineur begonnen. Ondanks een sterk wedstrijdbegin en een vroege voorsprong gingen de Belgen onderuit tegen een matig Polen (3-2). Met gastland Italië en Spanje in de poule lijkt de kwalificatie voor de tweede ronde nu al zo goed als uitgesloten. De Belgen verdienden beter dan deze nederlaag.

Het kwik flirtte nog steeds met de dertig graden op het ogenblik dat Polen en België in Reggio Emilia het EK letterlijk en figuurlijk op gang trapten. Maar de hitte leek de Belgen niet meteen parten te spelen. Kapitein Siebe Schrijvers regisseerde, goed gesteund door Mangala en met snelle en beweeglijke spitsen. Mangala trof al na een kwartier de paal, Schrijvers stuitte op de Poolse doelman. Uitstel maar geen afstel: De Norre vond op de linkerkant Mbenza en diens voorzet werd door Leya Iseka perfect tegen de touwen gelopen. De broer van Michy Batshuayi bezorgde de Duivels een verdiende voorsprong!

Leya Iseka bracht de Duivels op voorsprong. Foto: Photo News

De Belgen bleven jagen op een tweede treffer en die had er moeten komen toen Schrijvers zich knap vrij dribbelde. De Brugse middenvelder had de bal maar voor het binnen leggen maar zijn puntertje verdween langs de verkeerde kant van de paal.

De Polen? Die kwamen nauwelijks in de buurt van doelman Jackers. Groot was dan ook de ontnuchtering toen Zurkowski vanop twintig meter een schijnbaar ongevaarlijk schot richting Jackers stuurde. De doelman van Genk leek echter verrast en zag de niet eens zo harde poging in de rechterbenedenhoek binnen rollen. Nog geen vijf minuten later leek Kownacki de Polen zowaar op voorsprong te brengen maar Jackers redde puik. Een Poolse voorsprong zou ook niet verdiend geweest zijn.

Snelle opdoffer

De jonge Rode Duivels kwamen met hernieuwde moed uit de kleedkamer. Lukebakio ging echter te opzichtig op zoek naar een strafschop. Maar de Polen bleken in de Italiaanse hitte uitermate efficiënt. Bij hun eerste hoekschop liet de Belgische verdediging zich aftroeven door centrale verdediger Bielik die de bal via de stuit en de binnenkant van de paal tegen de touwen knikte.

Bielek scoorde de tweede Poolse treffer. Foto: BELGA

De Duivels lieten de hoofden niet hangen en raapten al hun moed bij elkaar. Siebe Schrijvers probeerde het een paar keer, een afvallende bal werd door Elias Cobbaut maar net naast de Poolse kooi gejaagd. Bondscoach Johan Walem bracht iets voorbij het uur al joker Yari Verschaeren in de plaats van doelpuntenmaker Leya Iseka, Lukebakio verhuisde naar de punt van de aanval.

De loden hitte speelde de Duivels almaar meer parten. De verwachte druk kwam er niet en de Polen namen de wedstrijd rustig in handen. Dat resulteerde tien minuten voor tijd in de doodsteek. Na te flauw verdedigen van Cobbaut mocht Szymanski van kortbij de bal in het dak van het doel trappen.

Boeken toe? Neen, Dion Cools kopte met nog tien minuten te gaan de aansluitingstreffer tegen de touwen. En plots hadden we weer een match. Invaller Amuzu zette de Poolse doelman Grabara meteen aan het werk, de Belgen voerden de druk op in hun zoektocht naar de gelijkmaker. De Poolse coach bracht verdedigende versterking op het veld, de belegering ging voort. Maar kansen afdwingen konden de jonge Duivels niet meer zodat het verdiende punt in de Italiaanse hitte bleef steken.