En op het einde winnen de Duitsers: Nederland slikt zure nederlaag in 90e minuut

“Voetbal is een eenvoudig spel: 22 mannen lopen achter een bal gedurende 90 minuten en op het einde winnen de Duitsers”, zei Gary Lineker ooit. Dat heeft die Mannschaft nog maar eens bewijzen. Tegen Nederland kwam het dankzij doelpunten van Leroy Sané en Serge Gnabry 0-2 voor in de eerste helft, maar onder impuls van Memphis Depay vocht Nederland na de rust terug en kwam het 2-2 gelijk. Een puntendeling leek onafwendbaar, maar in minuut 90 bezorgde Nico Schulz de Duitsers alsnog de zege. Met een match minder komt Duitsland zo naast Nederland op de tweede plaats in groep C, Noord-Ierland won met 2-1 van Wit-Rusland en is leider met 6 op 6.

De definitieve troonsbestijging van een nieuwe gouden generatie. Dat moest de wedstrijd tegen Duitsland worden voor Memphis Depay, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk. Vijf maanden geleden hadden ze Duitsland in de Johan Cruijff Arena met 3-0 verslagen. Doelpunten toen van Van Dijk, Depay en Wijnaldum. Zeventien miljoen Nederlanders zaten gisteren likkebaardend voor de buis in de hoop op een herhaling van dat scenario.

In Duitsland was er opnieuw hommeles geweest. Jerome Boateng, Mats Hummels en Thomas Müller werden stuk voor stuk afgeschreven door bondscoach Joachim Löw. Ook al zijn de eerste twee nog geen 31 en de derde zelfs nog geen 30. “Geef ons wat tijd een nieuwe orde te scheppen”, had Jogi Löw voor aanvang gesmeekt. Maar tijdens de rust van de eerste kwalificatie-interland stond het al 0-2 voor in Amsterdam. Dankzij de kinische klasse van Leroy Sane – tijdens het WK nog thuisgebleven – en Serge Gnabry. Die ex-speler van Arsenal kreeg nooit een echte kans in Londen en zit na omzwervingen bij West Brom en Werder Bremen nu bij Bayern. Gisteren scoorde hij na een verbluffende krul om het (omvangrijke) lichaam van Virgil van Dijk.

Foto: AFP

Nederland had twee grote kansen gekregen via Ryan Babel, maar de veteraan knalde evenveel keer recht op het lichaam van Manuel Neuer. Na rust reageerde Nederland wel. Het hergroepeerde de verdediging om Sane en Gnabry uit de match te houden en koos vol voor de aanval. Na een voorzet van Depay kopte De Ligt de 1-2 binnen. Uitblinker Depay zorgde zelf voor de 2-2.

Foto: REUTERS

Oranje hoopte op en over de Duitsers te gaan maar kwam adem te kort op het einde. Eén moment van onoplettendheid was genoeg voor invaller Reus om zich vrij te lopen en de pass van Gündogan breed te leggen tot bij Schulz. En de middenvelder van Hoffenheim deed wat elke Duitser in zo’n situatie in de laatste minuut van een voetbalwedstrijd doet: kurkdroog de winnende treffer tegen de touwen jassen. 2-3. Duitsland pakt een gouden zege op bezoek bij de groepsrivaal.

Foto: AFP

Op de tweede speeldag van de kwalificaties voor het EK voetbal in 2020 nam Noord-Ierland zondag de maat van Wit-Rusland in groep C (2-1). Wit-Rusland creëerde de meeste dreiging in de openingsfase tegen Noord-Ierland, al zorgde Paddy McNair na twintig minuten wel voor het eerste doelgevaar; doelman Andrei Klimovich kon diens schot pareren. Op dat punt namen de Noord-Ieren het commando over. Op het half uur zette Jonny Evans de voorsprong op het bord. Amper vier minuten later profiteerden de Wit-Russen maximaal van balverlies op het middenveld; Igor Stasevich sneed naar binnen vanaf de linkerflank en loste een schot, dat afweek op Stuart Dallas en in doel dwarrelde. Na rust duwde Noord-Ierland het gaspedaal in, Wit-Rusland kon amper volgen. Pas in de slotminuten kregen de Noord-Ieren wat ze verdienden: Josh Magennis kroonde zich tot matchwinnaar met de 2-1 en katapulteerde Noord-Ierland naar de kop van groep C.