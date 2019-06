Anderlecht-verdediger James Lawrence luidt Kroatische zege in met lullige owngoal

James Lawrence heeft er een moeilijk eerste seizoen bij Anderlecht opzitten. Zijn seizoen afsluiten doet hij met af twee interlands met Wales. De eerste opdracht was meteen een zware dobber, met verliezend WK-finalist Kroatië als tegenstander. De Kroaten kwamen al vroeg op voorsprong, dankzij een eigen doelpunt van - jawel - Lawrence. De verdediger van paars-wit liep een strakke voorzet van Ivan Perisic (ex-Roeselare en Club Brugge) domweg in eigen doel.

De Kroaten verdubbelden hun bonus kort na rust, via opnieuw Perisic. Een kwartier voor tijd bracht Wales weer spanning in de match met de aansluitingstreffer, het was Brooks die de netten deed trillen. Verder raakten de Welshmen niet, het bleef 2-1.

In groep E van de EK-kwalificaties gaat Kroatië zo voorlopig aan de leiding met 6 punten uit 3 matchen. Wales staat derde met drie punten uit twee wedstrijden.

GOAL | Geklungel in de Welshe verdediging, Perisic profiteert ervan om de 2?-0?te scoren! #CROWAL pic.twitter.com/edPmkNZ4O2 — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 8 juni 2019