Rode Duivels op cruisecontrol voorbij Kazachstan naar perfecte 9 op 9, Dries Mertens eist hoofdrol op

De Rode Duivels hebben de eerste klus van hun tweeluik geklaard. In het eigen Koning Boudewijnstadion vormde Kazachstan geen enkel probleem, na een kwartier spelen lag de partij al in een beslissende plooi na doelpunten van Dries Mertens en Timothy Castagne. Kort na de rust zette Romelu Lukaku de 3-0 eindstand op het bord.

Slechts één echte verrassing in de basis bij de Belgen. Martinez gaf op de rechterflank de voorkeur aan Timothy Castagne boven Thomas Meunier. Het Manchester-trio Kompany, De Bruyne (City) en Lukaku (United) maakten hun eerste optreden in de kwalificatiecampagne. Voor de aftrap werd kersvers Galactico Eden Hazard in de bloemetjes gezet na zijn 100e interland in Cyprus.

Blitzstart

Acht minuten konden de Kazachen de schijn ophouden dat er iets voor hen te rapen viel in het Boudewijnstadion. Nog voor het kwartier werd die illusie doorprikt. Doelman Nepohodov sloeg eerst nog drie ballen (een kopbal van Mertens en schoten van Witsel en De Bruyne) uit zijn kooi maar moest zich in de 11e minuut een eerste keer gewonnen geven op een afgeweken schot van Mertens op aangeven van Eden Hazard.

Foto: Isosport

Drie minuten later was het opnieuw raak. Mertens kroop nu in de rol van aangever en lepelde de bal vanop de achterlijn op het hoofd van Castagne. De man van Atalanta Bergamo bedankte Martinez voor het vertrouwen met zijn allereerste doelpunt als Rode Duivel. Na de 2-0 gunden de Belgen hun Kazachse gasten een korte adempauze. Vanaf minuut 30 gingen ze er weer vol tegenaan. De Bruyne mikte over, Lukaku kopte op de doelman en ook een poging van Alderweireld werd uit de hoek geranseld door Nepohodov. De Bruyne sloot de eerste helft af met een knal. Zijn pegel vanop 25 meter spatte uiteen op de lat.

Riem eraf

De 3-0 volgde snel na de rust. Man van de match Mertens trof de paal, Lukaku stond op de juiste plaats om zijn 46e doelpunt voor België simpel binnen te duwen. Na de 3-0 ging de riem er af bij de Belgen. Kazachstan kreeg wat meer balbezit en zette wonder boven wonder Courtois zelfs twee keer aan het werk. De Real-doelman ging eerst plat op een schot dat naast ging en kreeg wat later nog een vangballetje te verwerken.

De Rode Duivels probeerden in de laatste twintig minuten vooral het publiek nog wat te vermaken. Batshuayi en Hazard verzorgden de show met wat technische frivoliteiten. Nepohodov hield de Belgische kapitein van de 4-0 met een knappe save. In de blessuretijd kwam Mertens nog dicht bij zijn tweede van de avond maar het schot van de Leuvense Napolitaan ging naast.

België blijft met de vingers in de neus op kop van zijn groep en kan dinsdag tegen Schotland een grote stap zetten richting een ticket voor 2020.

