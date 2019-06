Rode Duivels zetten Schotland simpel opzij en stomen naar 12 op 12

De Rode Duivels hebben dinsdagavond ook hun EK-kwalificatiematch tegen Schotland gewonnen: 3-0. Twee goals van Romelu Lukaku - eentje net voor en eentje net na rust - trokken de zege over de streep, in het slot deed Kevin De Bruyne er nog eentje bij. De Belgen blijven met een autoritaire 12 op 12 alleen op kop in groep I.

LEES OOK. Onze Chef Voetbal Ludo Vandewalle over simpele zege Rode Duivels: “Catenaccio van Schotland maakte het interessant” (+)

“26 years old, already a legend.” Met een groot spandoek groette de Belgische spionkop het nummer 9 van de Rode Duivels. Tifo’s zijn een traditie geworden in ons clubvoetbal, maar veel minder in wedstrijden van de nationale ploeg. Een onverwacht charmeoffensief was het van de Belgische supporters aan het adres van de speler die zich in het verleden tekortgedaan voelde, maar de voorbije twee jaar onhoudbaar aan het scoren is geslagen. Niet zozeer voor zijn club Manchester United, waar hij lange perioden droog heeft gestaan of de bank heeft warm gehouden, maar wel voor zijn land. 25 goals in zijn laatste 23 wedstrijden voor de Rode Duivels. Dat zijn er acht meer dan gelijk welke speler van gelijk welk Europees land.

Toen Lukaku net voor rust de 1-0 binnenkopte, konden de fans opgelucht ademhalen. Het nummer 9 van de Belgen had opnieuw veel kansen nodig gehad om te scoren. Eén misser in het bijzonder zag er knullig uit. Kevin De Bruyne bracht de bal voor doel, Lukaku trapte op enkele meters van de doellijn tegen zijn steunbeen. Maar net toen de spits van de Rode Duivels hoongelach en tandengeknars riskeerde, lukte het dan toch. Eden Hazard hield een bal op het nippertje binnen en vond het hoofd van Lukaku. Die troefde zijn verdediger Scott McKenna af in de lucht om zijn zevenenveertigste voor het land te scoren.

LEES OOK. SPELERSBEOORDELINGEN. De Bruyne, Hazard en Lukaku blinken uit bij winnende Rode Duivels (+)

Over de wedstrijd zelf kunnen we kort zijn. Schotland is dan misschien een genot voor de oren – de supporters van The Tartan Army haalden een paar klassiekers uit het repertoire aan –, het spel doet pijn aan de ogen. En dan zijn er nog de spuuglelijke gele shirts waarmee Schotland tegenwoordig zijn uitwedstrijden speelt. De marketingboy die met die kleur voor de pinnen kwam, mag enkele maanden naar de Highlands worden gestuurd.

Bewust verzwakt

Alsof de winstkansen al niet klein genoeg waren, deed bondscoach Steve Clarke er nog een schep bovenop door zijn ploeg op vijf plaatsen te wijzigen. Vedette Andy Robertson zat met een onduidelijke hamstringblessure in de tribune – het seizoen met Liverpool was lang geweest. Maar waarom een speler van Kilmarnock zijn debuut mocht vieren in een uitwedstrijd of er met Johnny Russell een speler uit de MLS op het veld stond, wist alleen Clarke. Volgens sommige Schotse bronnen koos hij bewust voor een verzwakte ploeg om zijn langetermijnproject niet af te remmen. Een pandoering voor zijn sterkste elftal had het misschien nog pijnlijker gemaakt.

Eén van de weinige bekende Schotten op het veld was Scott McTominay, een ploegmaat van Lukaku bij Manchester United. Maar het voetbal dat hij serveert is maar een flauw aftreksel van wat Schotland in de jaren tachtig tot negentig liet zien.

Net zoals tegen Kazachstan namen de Belgen na rust gas terug. Een pluim was er voor Eden Hazard, die ondanks een slopend seizoen met Chelsea en transferperikelen met Real Madrid op hoog niveau blijft spelen. Kevin De Bruyne dreigde vooral met vrije trappen. En met een afstandsschot dat door Lukaku in doel werd gewerkt: 2-0 en zijn 48ste voor België.

Als Lukaku aan zijn huidige tempo blijft scoren, valt zijn vijftigste vermoedelijk al in september, als België schietoefeningen mag houden in San Marino en Schotland. De bezoekers hadden nog een doelpuntje kunnen krijgen in het slot, toen zeldzaam concentratieverlies van de Belgen Thibaut Courtois plots in een flipperkastsituatie bracht. Maar de doelman van Real Madrid bleef koel en hield de nul op het bord.

In het slot maakte De Bruyne er met een droge knal 3-0 van. Een logische uitslag voor alweer een schijnbaar geschiedenisloze match van de Rode Duivels. Al worden de legendes wel groter en groter in de opeenvolging van al die geschiedenisloze wedstrijden.

LEES OOK. OVERZICHT EK-KWALIFICATIES. Duitsland en Frankrijk halen uit, Turkije doet slechte zaak in Ijsland