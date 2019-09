Dit Oranje is te goed om het EK te missen: gouden driepunter in Duitsland zet Nederland op weg naar eerste groot toernooi in zes jaar

Hamburg houdt van Nederlanders. Nadat Oranje er in 1988 het thuisland in de halve finales aan de kant schoof op weg naar EK-winst, rolde het er gisteren Die Mannschaft opnieuw op. 2-4. In een match waar er tactisch geklungeld werd, Oranje mentaal opstond en de VAR bij afwezigheid zijn nut bewees. Drie gouden punten heeft Nederland er nu bij richting het EK 2020. Een toernooi waar het zonder ongelukken deze keer wel bij zal zijn.

België en Nederland hebben hun taalverschillen. Wat wij een croque monsieur noemen, is ginds een tosti. En wat hier een dubbel en dik verdiende overwinning is, noemt men in Nederland een zege die dubbel en dwars is. Ook bij spreekwoorden is er verschil. In het Vlaams stoot een ezel zich geen twee keer aan dezelfde steen. Onze noorderburen plakken er een ander getal op: daar stoot de ezel zich geen vier keer. Want hoe verklaar je anders het dramatische begin van Nederland gisterenavond in Hamburg?

Derde keer zelfdetactische fout

Voor de vierde keer op één jaar tijd troffen Duitsland en Nederland elkaar. De eerste keer – in de Nations League – won Oranje. Verdiend. De twee laatste keren pakte Duitsland een vier op zes, telkens volgens hetzelfde recept: een driemansdefensie met hoge backs die samen met drie dynamische aanvallers de Nederlandse centrale verdedigers dwongen om door te dekken. Dat ontregelde de defensie van Oranje, creëerde gaten die gevuld moesten worden door een uitzakkende middenvelder of een flankaanvaller die kwam helpen, maar die dat vaak te laat deden, waardoor Duitsland kon profiteren. Ook nu had bondscoach Ronald Koeman zijn spelers gewaarschuwd hiervoor op te letten. Hij zette met Quincy Promes een flankspeler neer die als vijfde man kon terugzakken in zulke situaties en vertelde voor de match nog via de pers dat “er niet zwaar doorgedekt” mocht worden. Maar kijk: na negen minuten in Hamburg gingen Matthijs de Ligt en Daley Blind lekker door op hun tegenstander en stond diezelfde Promes te slapen toen Duits rechtsachter Lukas Klostermann in het gecreëerde gat dook. Zijn – schandalig slechte – poging werd nog gestuit door Jasper Cillessen, maar Serge Gnabry was in de rebound wel bij de pinken. Met een assist en twee goals in de laatste drie confrontaties met Nederland was de Bayern-speler al vaker de boeman gebleken van Oranje, maar deze kwam toch dubbel zo hard aan. Hoe vaak kun je je immers tegen dezelfde steen stoten?

Debutant scoort

Alleen, Nederland is een ezel die wel tegen een stootje kan. De laatste keer mocht Oranje dan wel met 2-3 verloren hebben, ook toen had het zich tactisch herpakt en was het de betere van Duitsland geworden. Ook nu wijzigde Koeman zijn opstelling. Na rust werd Promes een zuivere flankaanvaller en Blind de linksachter in een viermansdefensie. Dat in combinatie met hoge druk versmachtte Duitsland. Oranje had slechts een kwartier en een handvol kansen nodig om gelijk te maken. De infiltrerende Frenkie de Jong – tot dan vooral foeterend op de scheidsrechter – dook plots voor Manuel Neuer op. Oog in oog met de Duitse doelman faalde hij niet.

Vijf minuten later was de ommekeer helemaal een feit. Een hoekschop kwam bij Virgil van Dijk, die zijn poging nog gekeerd zag worden, maar de voorzet van Depay die nadien volgde, werd door Jonathan Tah in eigen doel verwerkt. 1-2.

Nederland was dominant, sterk, zat vol zelfvertrouwen. Alles leek plots mee te zitten. Alles buiten het scheidsrechterlijk kwartet. Die zag eerst geen buitenspel en vervolgens geen voorafgaand hands van Nico Schulz alvorens de Ligt met de arm bijzonder ongelukkig een strafschop veroorzaakte. Oranje schreeuwde om de VAR. Alleen, die is er in deze kwalificaties niet. Toni Kroos nam het cadeau maar wat graag in ontvangst.

Nederland leek even van zijn melk, beseffend dat geen zege de race richting het EK een pak moeilijker zou maken, maar dit was zo’n match waar gerechtigheid zou geschiedde. En hoe. Invaller en debutant Donyell Malen – spits, PSV, twintig jaar jong – kwam voor Neuer te staan en schoot zich de geschiedenisboeken in.

GOOAAL | Donyell Malen scoort in z'n debuutwedstrijd! Wat een prachtige combinatie! ??



2??-3?? #GERNED pic.twitter.com/Pihf4cbEyY — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) September 6, 2019

Georginio Wijnaldum zette de kroon op het werk. 2-4. Drie gouden punten voor Oranje. Met nog een dubbele confrontatie met Wit-Rusland en Estland voor de boeg is het nu immers nog maar een kwestie van tijd vooraleer de zespuntenkloof met leider Noord-Ierland helemaal gedicht wordt en het EK 2020 bereikt wordt. Want voor de derde keer op rij een groot toernooi missen? Nee, daar is dit Oranje te goed voor. Veel te goed.