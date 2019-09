Zonder Lukaku draait het vierkant

Een penalty in geschenkverpakking en goals van invallers Dries Mertens en Nacer Chadli. Dat was gisteren het verschil tussen de beste en de slechtste ploeg van de FIFA-rangschikking. Bondscoach Roberto Martinez kondigde vooraf aan “niet te experimenteren” in San Marino, maar zag een onuitgegeven voorhoede een slechte beurt maken. Zo snel mogelijk vergeten en rekenen op een scherpe Romelu Lukaku in Schotland maandag.

Wie gelooft Roberto Martinez nog? De Spanjaard joeg in zijn laatste jaren bij Everton de Engelse pers in de gordijnen door zich op persconferenties te beperken tot holle woorden en mooie praatjes. Als bondscoach van België kan hij na zijn derde plaats in Rusland weinig verkeerd doen, maar deze week verviel hij in zijn slechte gewoonten van zijn tijd als trainer in de Premier League. Hij beweerde donderdag experimenten achterwege te laten, maar pakte gisteren toch uit met een voorhoede die we nog nooit aan het werk zagen in het nationale shirt: Michy Batshuayi als vervanger van Romelu Lukaku centraal, Adnan Januzaj tegen zijn voet op rechts en Divock Origi als de verrassende vervanger van Eden Hazard op links.

Voor Martinez kan pleiten dat hij Romelu Lukaku wil sparen voor de verplaatsing van maandag in Hampden Park. Zeer tot ontgoocheling van de lokale fans – we telden heel wat kinderen in een Inter-shirt op de tribunes – bleef de aanvaller van Internazionale op de bank. En natuurlijk moet ook Michy Batshuayi perfect in staat zijn sloophout te maken van een verdediging die wordt geleid door een boekhouder en een doel dat wordt verdedigd door een debutant die in het dagelijkse leven toeristenbussen rondrijdt.

De Bruyne kapitein. Foto: Photo News

Geen tempo

Er lagen kansen om records te breken, maar al vanaf de eerste minuut leek het niet lekker te zitten bij de Belgen. Batshuayi kreeg een eerste grote kans niet voorbij Simone Benedettini, en zag ook een tweede poging gered door de 22-jarige doelman. De aanvoer van Kevin De Bruyne en (vooral) Youri Tielemans was ondermaats. Van de flanken Meunier en Carrasco kwam geen dreiging. Adnan Januzaj kapte steeds weer naar zijn linkervoet, maar kwam nog het dichtst bij een goal: een bal op de lat. Op de positie van Eden Hazard maakte Divock Origi een onbeholpen indruk. Er zat geen tempo in het spel van de Belgen, het thuispubliek juichte bij elke geslaagde verdedigende actie.

Erger werd het toen San Marino kansen begon te krijgen. Filippo Berardi, één van de twee profvoetballers bij de thuisploeg, legde af voor rechtsachter Battistini. Die pakte uit met een grondscherend schot waarop Courtois gepast moest tussenkomen. Nicola Nanni, de andere profvoetballer van het team, lag op de loer maar kon net niet een historische eerste treffer in twee jaar binnen schieten.

Yannick Carrasco schonk San Marino een nieuwe kans door Berardi foutief af te stoppen buiten de zestien meter. De thuisploeg had steeds meer balbezit op de helft van de Belgen en droomde er al van de rust te halen met een 0-0.

Drie punten. Niks meer. Foto: Photo News

Dat was ook gebeurd als Jan Vertonghen, blijven hangen na een vrije trap, niet verkeerd trapte na een voorzet van Divock Origi en Mirko Palazzi ongelukkig de bal tegen de arm kreeg. Volgens de nieuwe handsregels ging de bal op de stip, Batshuayi kon dan toch trefzeker zijn. Kort na zijn penaltygoal probeerde hij al meteen een hakje uit: misplaatst gezien de gang van het spel.

Welcome to the jungle

Tijdens de rust legde de stadion-dj Welcome to the jungle en You got to fight for your right to party op. Twee schijven die de Rode Duivels er aan moesten herinneren dat er niet zoiets bestaat als gratis punten. Vroeg in de tweede helft kwamen er eindelijk offensieve impulsen van Carrasco en Meunier, maar opnieuw: geen goals.

Er waren twee invallers nodig om de score uit te diepen. Nacer Chadli (assist) en Dries Mertens (goal) waren beslissend bij hun eerste actie. Voor Mertens was het zijn 18de internationale goal voor België. Na ongelukkig wegwerken van doelman Benedettini scoorde Nacer Chadli de 0-3.

Mertens met een doelpuntje in San Marino. Foto: REUTERS

Yannick Carrasco trof nog eens de paal en de derde invaller Dennis Praet liet zich opmerken, maar ook San Marino pakte uit met een prima kans. Nanni ontsnapte aan zijn belagers en dwong Courtois tot een save in hoekschop. Pas helemaal in het slot scoorde Michy Batshuayi de 0-4.

Meer viel er echt niet te onthouden van deze wedstrijd. Integendeel. De Rode Duivels doen er beter aan de partij zo snel mogelijk te vergeten en maandag in Schotland een sprekend resultaat neer te zetten. Hopelijk opnieuw zonder experimenten.