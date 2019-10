Nederland zweet tegen stug Noord-Ierland, maar zet scheve situatie recht in dol slot

81 minuten lang dreigde een oranje drama – Nederland stond thuis achter tegen leider Noord-Ierland en het EK was heel ver weg. Luuk de Jong en vooral Memphis Depay redden alsnog de meubelen.

Mooi eerbetoon voor Fernando Ricksen (43), die vorige maand aan de gevolgen van ALS overleed: de oud-international kreeg een minuut lang applaus.

Pijnlijk genoeg voor Oranje was het zowat de enige keer dat de handen op elkaar gingen in De Kuip. Meer zelfs: aan de rust klonk er zelfs een klein fluitconcert. Ook Ronald Koeman was niet tevreden. Kansen? Niet gezien. De mislukte volley van Van Dijk en de te wilde trap van Blind tellen we echt niet mee.

Het was nochtans van moeten. Noord-Ierland was samen met Duitsland nog altijd de verrassende coleider in groep C, het was tijd om orde op zaken te stellen. Maar ook al heeft het een selectie die veertien keer meer waard is (709 miljoen versus 50 miljoen), het Nederlandse elftal gaf niet thuis. Memphis Depay, in zijn laatste tien interlands goed voor tien goals, werd nooit in stelling gebracht.

Terwijl hun fans een feestje bouwden in de tribune, gaven de compact voetballende bezoekers ook na rust geen krimp. Koeman moest ingrijpen en bracht na het uur Malen, de 20-jarige topschutter van de Eredivisie, die dit seizoen al zestien keer scoorde voor PSV. Er kwamen nu wel een paar kansjes, maar ook aan de overkant. En ja hoor, plots stond het zowaar 0-1. Na geklungel bij De Ligt en Blind, die de bal gewoon de lucht in keilden, kopte Josh Magennis – een bankzitter van Engelse tweedeklasser Hull – de 0-1 binnen.

Een oranje drama was in de maak, want met een zege zou Noord-Ierland mogelijk niet meer kunnen worden ingehaald. Gelukkig voor Koeman maakte Memphis Depay de gelijkmaker en zat er nog een slot­offensief in. In de 91ste minuut slaagde Luuk de Jong er alsnog in om de winning goal te maken. Depay dikte de score zelfs nog aan tot 3-1. Onze noorderburen kwamen dus met de schrik vrij.

GOAL | Luuk de Jong trapt Nederlands op voorsprong! ??



Nederland, Duitsland en Noord-Ierland hebben zo elk 12 punten, maar de Noord-Ieren speelden wel al een match meer.