Rode Duivels missen op haar na doelpuntenrecord tegen San Marino, maar plaatsen zich als eerste land voor het EK 2020

En we gaan naar euh… Europa. De vierde kwalificatie voor een groot toernooi op rij werd in de Heizel gevierd met een ereronde, dj’s en veel lawaai. De Duivels beloofden goals, de fans kregen goals. Dat het record op een haar na werd gemist, kon de pret alleen maar een beetje drukken, want België is wél het eerste land dat zijn EK-ticket beet heeft.

Een Mexican wave, gsm-lichtjes, gezangen voor Romelu Lukaku, nog eens een Mexican wave, een liedje voor Thibaut Courtois: een goed volgelopen Koning Boudewijnstadion wist zich twee uur lang uitstekend bezig te houden tijdens een wedstrijd die er nooit een was.

Dit moest het feestje worden van een vierde kwalificatie op rij – niet meer gebeurd sinds Mexico ’86 – en van Romelu Lukaku, die met vocale steun naar zijn 50ste treffer voor België werd geschreeuwd. De 30 goals van de vorige recordhouders – Paul Van Himst en Bernard Voorhoof – zijn allang in de achteruitkijkspiegel verdwenen.

Om de supporters extra te prikkelen beloofde Lukaku 5.000 tickets aan goede doelen. Het was een creatieve manier van de bond om een kwalificatiewedstrijd zonder spankracht inhoud te geven. Dj’s probeerden dat voor het duel ook aan de esplanade voor de hoofdtribune. Zij het met iets minder effect.

Al zes stuks voor rust

Lukaku leek iets te gretig om zijn 50ste te scoren en liet vier kansen liggen voor het in de 28ste minuut eindelijk raak was. Een uitstekende Youri Tielemans stuurde Lukaku de diepte in, de spits van Inter spurtte voorbij kapitein en boekhouder Davide Simoncini en liet doelman en busmecanicien Davide Simoncini geen kans.

Door na minder dan een halfuur raak te treffen tegen San Marino deden de Belgen beter dan vorige maand in San Marino. Toen duurde het 44 minuten voor ze de score openden via een goedkope penalty.

De 50ste goal van Lukaku zette het feestje in het Koning Boudewijnstadion in. Het publiek scandeerde zijn naam en wilde meer. De topschutter reageerde door Nacer Chadli de 2-0 aan te bieden, drie minuten na zijn openingsgoal.

Het werd het begin van een wervelend derde kwartier voor de Belgen, waarin ze zes keer scoorden. Drie keer met meeval: een owngoal van verdediger-arbeider Brolli, een afgeweken bal van Lukaku en een afgeweken schot van Toby Alderweireld. In de toegevoegde tijd deed uitblinker Youri Tielemans er nog een bij: 6-0.

Foto: Photo News

Ook invaller Benteke scoort

De sfeer tijdens de rust was opperbest en niemand maalde erom dat er geen voetbalwedstrijd te zien was. De supporters wilden het record en stuwden de Duivels naar voren. Een bedrijvige Eden Hazard – duidelijk weer op zijn gewicht – jaagde op zijn beurt op een goal. Simone Benedettini stond echter pal en ook Romelu Lukaku en Dries Mertens (op de paal) kregen de bal er niet in.

De Duivels misten plots kans na kans en Romelu Lukaku werd na twee nieuwe missers van het veld gehaald. Nauwelijks stond zijn vervanger Christian Benteke erop, of hij haalde vanop afstand vernietigend uit. Benedettini zag die bal niet eens komen, nu stond het wel 7-0.

Ook Yari Verschaeren viel in – voor de eerste keer in een thuiswedstrijd – en de Anderlecht-youngster mocht de penalty trappen toen de bal op de stip ging. Het record behoorde plots weer tot de mogelijkheden en toen Timothy Castagne de 9-0 binnentrapte, werd het publiek wild.

Ook de Duivels gingen voor het record en schreeuwden elkaar vooruit toen ze nog een late hoekschop mochten nemen. Christian Benteke liet de recordgoal – 10 tegen 0, dat was nog nooit gebeurd – liggen. Of hoe de Belgen zelfs na 9-0 met een gevoel van spijt het veld verlieten.