Broertjes Hazard loodsen Rode Duivels naar overtuigende zege tegen Rusland: Belgen zijn groepswinnaar

De Rode Duivels mogen zichzelf groepswinnaar noemen in groep I. Onder impuls van de broers Hazard werd het een Belgische machtsontplooiing in Moskou: het werd 1-4. Thorgan Hazard, Eden Hazard (2) en Romelu Lukaku zorgden voor de Belgische doelpunten.

LEES OOK.ANALYSE. Laat het EK maar komen: deze Belgen kunnen er iets neerzetten

LEES OOK.ONZE PUNTEN. Allemaal uitblinkers bij de Rode Duivels, maar eentje stak er toch bovenuit

Het treffen in Moskou was er één tussen twee landen die al zeker waren van hun ticket voor de eindronde van het EK 2020. De Rode Duivels waren uiteraard met hun perfecte rapport (acht zeges in acht wedstrijden) al geplaatst, maar ook de Russen hadden hun plaatsje al verzekerd met een 21 op 24. Bij de heenwedstrijd op 21 maart, tevens de eerste match voor beide landen in deze kwalificatiepoule, werd het 3-1 voor de Rode Duivels. In hun Gazprom Arena moesten de Russen absoluut winnen om groepswinnaar te kunnen worden in groep I: anders ging die eerste plaats definitief naar de Rode Duivels.

Bij de Belgen raakte Thomas Vermaelen alsnog fit, waardoor The Verminator zijn plaatsje in de verdediging kon innemen. Voor Youri Tielemans was verrassend genoeg geen plaats: Dries Mertens startte wel. Bij de Russen ontbraken met Denis Cheryshev en Aleksandr Golovin twee belangrijke pionnen. Targetman Artem Dzyuba, op het WK vorig jaar nog goed voor drie doelpunten, speelde wel.

De broertjes waren in de Gazprom Arena samen goed voor drie goals. Foto: REUTERS

De Belgen leken in het begin wat onder de indruk van de 68.000 Russische fans in de Gazprom Arena, want het was de thuisploeg die het gretigst aan de partij begon. De Russen zetten goed druk, terwijl de Rode Duivels de bal in de ploeg probeerden te houden. Maar na een kwartier spelen ging het plots heel snel. Via een voorzet van Mertens kwam het eerste echte gevaar, maar Romelu Lukaku was te verrast om de bal binnen te duwen. Kort nadien lukte het wel met een raket van Thorgan Hazard: doelman Guilherme kon niets doen aan de 0-1.

Hazard-show

Na het doelpunt van de ene Hazard achtte de andere zijn moment gekomen. Kapitein Eden stelde Guilherme op de proef met een stevig schot, maar de Russische keeper had een goede redding in huis. Enkele minuten later lukte het wel voor Hazard nadat Lukaku de bal perfect aflegde: ook de 0-2 stond op het bord. De Russen reageerden meteen via een prik van Dzyuba, die Courtois op zijn pad vond. Intussen ging de grote Hazard-show gewoon verder: de beide broers zetten eerst een actie op poten die uiteindelijk leidde tot een onsuccesvol schot van Eden. Vijf minuten voor de pauze lukte het wel voor de kapitein. Mertens bediende De Bruyne, die op zijn beurt de helemaal vrijstaande Eden Hazard bereikte. De ster van Real Madrid hoefde de bal alleen maar binnen te leggen: 0-3.

De Rode Duivels zijn klaar voor het EK. Eerst nog de galamatch in het Koning Boudewijnstadion tegen Cyprus. Foto: Photo News

Net voor de pauze kreeg ook Romelu Lukaku nog een goede kans. Het doel vinden zat er niet in, al leek dat de glimlachende Big Rom nauwelijks te kunnen schelen: de Duivels mochten met een comfortabele voorsprong de kleedkamer in. Kort na de pauze was er toch even bezorgdheid bij de Duivels. Na een uitstekende kans van Mertens, waarbij Guilherme de 0-4 verhinderde, moest de aanvaller van Napoli noodgedwongen het veld verlaten. Hij is mogelijk geblesseerd. Tielemans maakte zo zijn opwachting.

Russische kansen

Na de kans van Mertens ging de thuisploeg zelf op zoek naar een goaltje. Invaller Bakaev haalde tweemaal uit en ook Miranchuk en Ozdoev probeerden het. Scoren was er echter niet bij. Het doelpunt viel wél aan de overkant: zo’n twintig minuten voor het einde was het moment van Romelu Lukaku gekomen. En dat deed hij op een manier die je niet noodzakelijk van de spits verwacht: Lukaku sneed vanop de rechterflank zelf naar binnen en prikte de bal vanaf net buiten het strafschopgebied in de rechterbenedenhoek: 0-4. Big Rom mocht nadien naar de kant voor Michy Batshuayi.

Na de treffer van Lukaku kwam de Russische eerredder er alsnog. Dedryck Boyata, die merkwaardig genoeg met een shirt van Batshuayi speelde, haalde een knal van Kuzyaev nog van de lijn. Een minuutje later stond de 1-4 wel op het bord, met dank aan een rebound van verdediger Georgi Dzhikiya. Grote kansen kwamen er nadien niet meer, waardoor 1-4 de eindstand bleek.

Belgen groepswinnaar

Dankzij de overwinning pakken de Belgen 27 op 27 in groep I en zijn ze nu ook definitief zeker van groepswinst. De Belgen zijn door de zege ook zeker reekshoofd op EURO 2020. De slotmatch tegen Cyprus wordt komende dinsdag dus een galamatch.

LEES OOK.REACTIES. Rode Duivels willen dinsdag feestje bouwen in slotmatch, maar toch treurt bondscoach Roberto Martinez een beetje