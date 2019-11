Laat het EK nu maar komen: Rode Duivels maken er doelpuntenfestival van

Niets laat België nog liggen. Vooruitgedreven door de mogelijkheid van een perfect rapport, en de beste aanvallende cijfers van Europa, maakten de Duivels er ook in de overbodige kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus een doelpuntenfestival van: 6-1. Yannick Carrasco en Christian Benteke zetten hun EK-kandidatuur kracht bij met een sterke prestatie.

Hij had meer gewisseld dan hij oorspronkelijk liet uitschijnen, Roberto Martinez. De Spanjaard had dan wel toegegeven dat er na de historische dertig op dertig een feestje mocht worden gebouwd, van een man die spijt heeft dat hij op zijn eigen huwelijk een glaasje bubbels dronk kan je niet verwachten dat hij voor de laatste EK-kwalificatieopdracht tegen Cyprus de broeksriem losmaakt, de hemdslippen laat wapperen en de pantoffels aantrekt. Voor Martinez is gisteren het aftellen naar het EK begonnen. Eerste opdracht: het vormen van een evenwichtige groep van 23.

Voor de wedstrijd had hij al duidelijk gemaakt wat hij van zijn wisselspelers tegen Cyprus verwacht. Dezelfde inzet, hetzelfde niveau als de typeploeg in Rusland had laten zien. Zeven nieuwe namen kregen een kans: Simon Mignolet, Jason Denayer, Elias Cobbaut, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Yannick Carrasco en Christian Benteke. Alleen Toby Alderweireld, de broers-Hazard en Kevin De Bruyne bleven staan. Maar Thorgan Hazard ging wel op rechts spelen terwijl Yannick Carrasco zijn vertrouwde post op de linkerkant kreeg.

Carrasco Foto: BELGA

Carrasco

De boodschap was aangekomen bij de spelers. Yannick Carrasco, ooit nog een doelpuntenmaker in de Champions League-finale, nu gemarginaliseerd in China, besefte dat hij voor zijn plaats in de selectie vocht. We zagen hem zijn beste match voor de Rode Duivels spelen sinds de 3-4 in Bosnië, in oktober 2017. Ook toen was België al gekwalificeerd voor het WK, ook toen streed hij voor een plaats in de basiself van Roberto Martinez.

Hans Vanaken bekoorde, net als in de thuismatch tegen San Marino. De vlaggendrager van Club Brugge en de Jupiler Pro League viel met zijn rustige vastheid niet uit de toon bij de Duivels. Hij kwam weliswaar minder aan de bal dan bij Club, Kevin De Bruyne en co. konden altijd de bal aan hem kwijt en hij maakte geen verkeerde keuzes. Met zijn sobere eentijdsvoetbal past hij zeker in de selectie voor het EK.

Cobbaut

Nog kandidaten voor Euro 2020? Wat moeten we denken van Elias Cobbaut, de verrassende naam in de selectie van de bondscoach. Door de onbeschikbaarheid van Jan Vertonghen en Thomas Vermaelen (gisteren gespaard) werd hij getest als linksvoetige centrale verdediger. De Anderlecht-speler deed zijn best geen fouten te maken en durfde maar af en toe een diepe bal te geven. Die kwamen nog te weinig aan. Cobbaut heeft een herkansing nodig om in de EK-selectie te maken. Maar zijn linksbenigheid blijft een troef – zeker gezien de blessuregevoeligheid bij de concurrenten.

Centraal in de verdediging kreeg Jason Denayer de voorkeur op Dedryck Boyata. De speler van Hertha Berlijn werd gisteren gespaard. Denayer wordt tegenwoordig in Frankrijk gezien als een van de defensieleiders bij Lyon. Maar bij België blijft het wachten op een grote referentiematch. Gisteren keek hij naar de verkeerde aanvaller toen Nicholas Ioannou profiteerde van een onderschepte pass van Eden Hazard. Denayer weigerde de ruimte dicht te lopen en de Cypriotische verdediger schoof de 0-1 voorbij de verbouwereerde Simon Mignolet.

Foto: BELGA

Benteke

Het beloofde feestje in het Koning Boudewijnstadion begon met een miskleun, maar Christian Benteke stelde snel orde op zaken. Hij werkte een voorzet van Kevin De Bruyne met de hand tot bij Yannick Carrasco. Die bracht terug voor waarop Benteke al vallend kon scoren. Het zág er niet uit, maar “freed from desire” van Gala mocht een eerste keer uit de boxen schallen.

Hans Vanaken had vroeg in de eerste helft al eens over geschoten en ook Carrasco kon in de herneming niet kadreren toen een poging van Benteke werd afgeweerd. Het waren als vanouds Kevin De Bruyne en Eden Hazard die voor de overwinning zorgde. De Bruyne scoorde na een flater van de doelman Neofytos (what’s in a name) Michael de 2-1, even later draaide hij knap weg om de 3-1 in de verste hoek te plaatsen.

Yannick Carrasco had bij dat doelpunt de vooractie gemaakt. De Vilvoordenaar was aldoor gevaarlijk en kon ook zelf nog eens scoren, na een voorzet van die andere regisseur Eden Hazard. De ruststand was 4-1, België had toen al Engeland en Italië bijgehaald als bestscorende land van de EK-voorronde.

Nog kansen

Maar de honger was nog niet gestild. Niet bij de bondscoach, die Yari Verschaeren en Dennis Praet wilde testen. En niet bij de spelers, die wilden blijven scoren. Carrasco trof de paal, voor Eden Hazard Kypros Christoforou met een strakke voorzet tot een owngoal dwong. Christian Benteke maakte er met zijn tweede 6-1 van. De spits van Crystal Palace scoorde dit seizoen drie goals voor zijn land en nul voor zijn club.

België heeft de beste aanval van de EK-voorronde. Veertig goals in tien wedstrijden zijn niet van deze wereld. De dertig punten op dertig is er alleen maar een logisch gevolg van.

De plaatsen in de EK-selectie van België worden duurder dan ooit. Bondscoach Martinez wil de oefenmatchen in maart gebruiken om verder door te selecteren, eerder dan tegen sterke tegenstanders te oefenen. Pas op 13 juli weten we of dat de beste optie was.

