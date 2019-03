Kenny Saief (ex-Gent en Anderlecht) loodst Cincinnati naar tweede zege op rij in MLS met assist en goal

FC Cincinnati, met Roland Lamah negentig minuten tussen de lijnen, heeft zondag op de vierde speeldag van de Major League of Soccer (MLS) een 0-2 overwinning geboekt bij New England Revolution.

LEES OOK.Alejandro Pozuelo is gearriveerd in Toronto en wordt meteen hartelijk verwelkomd door harde kern

De grote man bij Cincinnati was Kenny Saief, in het tussenseizoen overgekomen van Anderlecht. De Amerikaan gaf de assist voor het eerste doelpunt van Manneh (44.) en maakte vervolgens zelf de tweede treffer (65.).

Cincinnati klimt door haar zege in de Eastern Conference naar een gedeelde leidersplaats, met zeven punten. Na een moeilijke start (1/6) lijken Lamah en co met twee zeges op rij helemaal gelanceerd. New England is laatste met één punt na vier duels.