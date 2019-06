Suarez maakt zich belachelijk met claim voor handsbal van doelman, Cavani pakt revanche voor “poep-incident”

Uruguay heeft zich maandagnacht als groepswinnaar gekwalificeerd voor de kwartfinales van de Copa América. De Uruguayanen haalden het in het Maracanã stadion van Rio de Janeiro met 0-1 van Chili dankzij een goal van de onvermijdelijke Edinson Cavani in de 82e minuut. Maar het was spitsbroer Luis Suárez die met alle aandacht ging lopen.

Dag op dag vijf jaar geleden was het dat Luis Suárez in de groepsfase van het WK 2014 in Brazilië de hoon van de voetbalwereld op zijn nek haalde door Italië-verdediger Giorgio Chiellini te bijten. Het leverde hem een schorsing van vier maanden op.

Maar een oude vos verliest zijn streken niet. Suarez blijft ook op zijn 32e een winnaar, voor wie alle manieren goed zijn om een wedstrijd te winnen. Op het absurde af. Zo protesteerde Suarez halfweg de eerste helft voor een handsbal… van Chile-keeper Gabriel Arias in de zestien meter toen die een poging van de spits van Barcelona wist af te stoppen. Gelukkig zag Suarez snel zelf in hoe belachelijk zijn claim was.

In de tweede helft was het weer prijs. In de 72e minuut bestormde een fan met een kippenmasker het veld en slaagde erin om even uit de greep van de stewards te blijven. Tot Chili-speler Gonzalo Jara besloot een voetje toe te steken en de veldbestormer pootje te lichten. Waarna Suarez meteen naar de ref sprintte om een rode kaart voor Jara te eisen. Kleintjes.

Unlike The Champions League, A Dressed Guy Wearing Chicken?? Mask Interrupt 'Chile???? v. Uruguay????' In #CopaAmerica #CHIURU pic.twitter.com/8tmO5c4oo3 — Alt_Media (@AltMedia4) 25 juni 2019

Revanche voor Cavani

Uruguay won uiteindelijk de match, met dank aan Edinson Cavani. Voor de aanvaller van PSG was het een mooi moment van revanche nadat hij vier jaar eerder voor het eerst in zijn carrière van het veld was gestuurd in de kwartfinale van de Copa America tegen Chili (1-0-verlies) nadat hij lichtjes had gereageerd toen Jara (die van hierboven) in zijn kont had geknepen.

#DagOpDag 4? jaar geleden vond het 'poep-incident' tussen Edinson Cavani en Gonzalo Jara plaats, vannacht kijken ze elkaar opnieuw in de ogen! ???? pic.twitter.com/UUCUnvGZnT — Play Sports (@playsports) 24 juni 2019

Met zeven op negen mogen Suarez en Cavani als groepswinnaar naar de kwartfinales en ontmoeten daar zaterdag Peru . Titelverdediger Chili, dat ook al zeker was van een stek bij de laatste acht, is tweede met zes punten en neemt het vrijdag op tegen Colombia. Japan en Ecuador zijn uitgeschakeld.