Promotiefinale eindigt op sensationeel slot: niet Beerschot Wilrijk maar wel KV Mechelen stijgt naar 1A

KV Mechelen promoveert één jaar na de degradatie opnieuw naar eerste klasse. De promotiefinale tegen Beerschot Wilrijk mondde uit in een thriller met een wisselend scoreverloop. Pas diep in de tweede helft zorgde invaller Tainmont voor een Mechels delirium.

VIDEO.Fans bestormen het veld na titel KV Mechelen: de dolle feestvreugde in beeld.

ANALYSE.KV Mechelen verdiend kampioen in 1B, maar de vrees blijft.

Maar liefst 16.298 supporters, ongezien in 1B, tekenden present voor het allesbepalende duel om de promotie naar eerste klasse. De heenmatch op het Kiel leverde geen afscheiding op, waardoor alles nú moest gebeuren. ‘Hell is empty, all the devils are here’, stond er te lezen op een Mechelse tifo. De thuisploeg startte het best met meteen twee mogelijkheden voor Togui. De Ivoriaan kreeg de voorkeur op Cornet, maar liet al snel blijken dat hij momenteel het vertrouwen van een echte killer mist.

Foto: BELGA

We kregen een beklijvende openingsfase te zien. Corryn zette alle zeilen bij om de snelle Vanzeir af te houden. Aan de overzijde stuurde Schoofs Engvall met een magistraal passje de diepte in. Geen van beide acties kreeg een vervolg. De beste man op het veld op dat moment was Noubissi. Het paars-witte speerpunt zetten enkele stevige counters op. Een van die uitbraken leverde ook de beste kans van de eerste periode op. Verrips pareerde het gekruiste schot van Vanzeir.

From hero to zero

Iets voorbij het halfuur volgde een cruciale ontwikkeling in de partij. Noubissi kwam met gestrekte voet te laat in op het been van Schoofs. Visser greep aanvankelijk naar geel, maar veranderde haast meteen van gedacht en toverde de rode kaart uit de achterzak. Een terechte beslissing, zo maakten de beelden duidelijk. Vreven greep tactisch in en slachtofferde De Mets voor Placca.

De uitsluiting van Noubissi wijzigde het spelbeeld drastisch, met eenrichtingsvoetbal van Malinwa. Togui vergat er opnieuw 1-0 van te maken. Vlak voor rust staken de Mannekes nog één keer de neus aan het venster, maar Placca was te verrast op een doorgeschoten bal.

Wie in de eerste minuut van de tweede helft zijn plaats nog niet had ingenomen, was eraan voor de moeite. Van Damme snoepte Maes het leer af, waarna het razendsnel richting doel ging. Engvall bediende Storm, die in één tijd de touwen liet trillen. De vleugelaanvaller kreeg in zijn vreugde-uitbarsting een bierdouche over zich heen uit het bezoekersvak.

Tien minuten naar binnen

De rookbommen vlogen, niet voor het eerst, over en weer. Het sein voor Visser om de wedstrijd tien minuten stil te leggen (bekijk hier de foto’s). Na de herstart loerde KV op de omschakeling. Bourdin keerde een gemaakte goal van Kaya. Ook Dom haalde Storm met een ultieme actie terug. De tien Ratten voelden zich in hun sas in de Mechelse loopgraven, zeker toen Hoffer slim een penalty afdwong. Visser ging nog naar de beelden kijken, maar hield voet bij stuk. Vanzeir faalde niet en droeg zijn goal met een shirt ‘All 4 Dries’ op aan supporter Dries Meirsman, die een moedige strijd voert tegen een agressieve hersentumor.

Foto: Photo News

Ommekeer in minuut 88

Vrancken gooide Matthys en Tainmont in de strijd voor Peyre en Schoofs. De invallers lieten zich gelden. Matthys gooide de bal richting Togui, die op Vanhamel kopte. Het toppunt van de finale kwam er in minuut 88. Tainmont trapte een afvallende bal staalhard tegen het net. Zuur voor Beerschot Wilrijk, dat voor het tweede jaar op rij rakelings naast de promotie grijpt. KV Mechelen stijgt na één seizoen weer naar 1A, al blijft het afwachten of er nog een sanctie van de Belgische voetbalbond volgt.