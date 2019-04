Roeselare en OH Leuven delen de punten, Tubeke blijft laatste in play-downs 1B

Roeselare -

Roeselare en OH Leuven hebben zondagavond op de derde speeldag van de play-downs 2-2 gelijkgespeeld op Schiervelde. De West-Vlamingen kwamen tweemaal op voorsprong, maar telkens kon Leuven terugkomen. In de tussenstand in de play-downs blijft Lommel (20 ptn) zo aan de leiding, voor Leuven en Roeselare (beiden 19). Tubeke (17) bezit de rode lantaarn. De laatste in de play-downs degradeert naar de eerste amateurklasse.