Marokko uitgeschakeld op Afrika Cup na strafschopmisser van Ziyech in 96e minuut

Benin heeft vrijdag in de achtste finales van de Afrika Cup in Egypte outsider Marokko uitgeschakeld na strafschoppen. Na zowel 90 als 120 minuten stond het 1-1.

Moise Adilehou (54.) bracht de Beniners verrassend op voorsprong, maar Leganes-aanvaller Youssef En Nesyri (76.) maakte een kwartiertje voor tijd gelijk op aangeven van Mbark Boussoufa (ex-Gent en -Anderlecht). Ajax-vedette Hakim Ziyech kreeg in de 96e minuut dé kans op de kwalificatie voor de Marokkanen vanop de stip, maar trapte zijn strafschop tegen de paal. Verlengingen dus.

Hakim Ziyech had zijn land in de laatste minuut naar de kwartfinale kunnen schieten, maar hij mist de penalty! Verlening is inmiddels bezig, Marroko met één man meer. #Ziyech #Ajax #MARBEN pic.twitter.com/U3NvdnleqM