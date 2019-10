Duitsland en Argentinië spelen gelijk in vermakelijke oefeninterland

Duitsland en Argentinië hebben woensdagavond 2-2 gelijkgespeeld in een oefeninterland in Dortmund. De thuisploeg kwam snel op voorsprong, maar de Argentijnse invallers brachten de Zuid-Amerikanen terug.

Zowel bij Duitsland als bij Argentinië stond een aantal wisselspelers in de basis. Zo deed de thuisploeg het vooraan met Luca Waldschmidt, een 23-jarige spits van SC Freiburg. Waldschmidt maakte zijn debuut voor de Duitsers na een mooie competitiestart in de Bundesliga met vier doelpunten in zeven wedstrijden. Bij de Argentijnen ontbrak Lionel Messi, het spitsenduo heette Lautaro Martinez-Rodrigo De Paul.

De Duitsers begonnen als een pletswals aan de partij in het Signal Iduna Park van Borussia Dortmund. Serge Gnabry vond een gaatje tussen een aantal Argentijnse verdedigers en scoorde na een kwartier de openingstreffer. Voor Gnabry al de tiende goal in elf interlands. Zeven minuten later maakte de beloftevolle Kai Havertz de 2-0. Hij opende dan weer zijn conto voor die Mannschaft.

Kavertz met de 2-0. Foto: AFP

De Argentijnen op de achterste hielen, maar ze bleven zich in de wedstrijd knokken. Pas na de rust geraakten de bezoekers tot bij de aansluitingstreffer.

Een andermaal teleurstellende Paulo Dybala werd vervangen door Lucas Alario, in Duitsland actief bij Bayer Leverkusen. De spits stond nog maar een goede vijf minuten op het veld als hij de Duitsers in het haar deed grijpen met de 2-1. Een mooie kopbal in de verste hoek.

Alario deed andermaal een Duits net trillen. Foto: EPA-EFE

Een andere invaller, Lucas Ocampos, maakte in de laatste vijf minuten zelfs de comeback compleet. De speler van Sevilla mikte de 2-2 in de korte hoek voorbij André ter Stegen, die in de oefeninterland voor één keer de voorkeur kreeg op Manuel Neuer.