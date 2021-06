Aanvallend Italië zet status van schaduwfavoriet kracht bij en overrompelt Turkije

Het EK is op gang getrapt en leverde meteen spektakel op. De Italiaanse ploeg zette de ambities van schaduwfavoriet kracht bij met hyperaanvallend voetbal en overrompelde Turkije. Een owngoal van de Turken leidde de zege in. Immobile en Insigne legden de verdiende 0-3-eindstand vast.

Een openingsceremonie met de nodige show. 16 000 toeschouwers met gekke hoedjes, pruiken en Italiaanse vlaggen op de wangen die de longen uit hun lijf schreeuwen. De Italianen én de Turken die luidkeels hun volkslied meezongen. Een auto op afstandsbediening die de bal bracht voor de aftrap. Wie nog niet in EK-modus zat, stond gisteren om 21u00 na bovenstaande taferelen ongetwijfeld plots wel te popelen. Zo ook de Italianen, die de aftrap van het zestiende EK in de geschiedenis gaven.

De Azzurri had vuur in zich, Turkije daarentegen speelde met vuur. Italië wordt als schaduwfavoriet op dit EK beschouwd en wilde die verwachting inlossen. De Italianen toonden meteen veel aanvalsdrift, terwijl de Turken last leken te hebben van plankenkoorts. Niet abnormaal want de troepen van bondscoach Senol Günes zijn de jongsten op dit EK. Gemiddeld net geen 25 jaar en slechts twee spelers ouder dan 27.

Foto: AFP

De jonge garde wist niet waar eerst te lopen, er waren veelvuldig misverstanden waardoor de bal in de ploeg houden moeilijk was en er werden veel kansen weggeven. Een een-twee tussen Berardi en Insigne leverde na een dik kwartier het eerste grote gevaar op. Even later claimde Italië een strafschop na een schot van Immobile. Een Turkse verdediger kreeg de bal inderdaad tegen de arm, maar die was tegen zijn lichaam. Te weinig voor een penalty. Twee corners volgden, twee keer was Italië gevaarlijk. Vooral Chiellini zorgde met een harde kopbal voor dreiging, maar Cakir bood met een redding uitstel van executie. De Italianen claimden daarna nog maar eens tevergeefs een penalty.

Waar kwamen die problemen voor de Turken toch vandaan? Italië pakte uit met een beproefd recept en speelde op papier met vier verdedigers, maar in werkelijkheid waren het er maar drie. Spinazzola schoof op links voortdurend door, terwijl Insigne naar binnen kneep. De Turken hadden er zichtbaar last mee.

Bondscoach Senol Günes had zijn troepen de opdracht gegeven om het dan maar in de omschakeling te proberen, maar de Italianen stonden altijd razendsnel weer in positie. Yilmaz had na een halfuur nog geen enkele bruikbare bal gekregen. Onze woorden waren nog maar net neergepend, maar alsof de Turken konden meelezen waren de Turken daar dan toch plots. Yilmaz creëerde op links ruimte voor zichzelf en kneep naar binnen. Yazici werd echter verschalkt door Donnarumma.

Kort voor rust voerden de Italianen nog maar eens de druk op. Voor de derde keer claimde Italië een penalty voor hands. Celik raakte duidelijk de voorzet van Spinazzola met de arm en deze keer was die arm niet tegen het lichaam. Deze keer zorgde de VAR voor uitstel van executie door geen krimp te geven. Resultaat van die Italiaanse aanvalslust na één helft: veertien schoten, waarvan drie op doel en 68% balbezit. Turkije zette daar geen enkel schot tegenover, maar de spelers konden wel opgelucht ademhalen toen ze het scorebord bekeken bij het naar binnen gaan. Daar stond nog steeds 0-0.Ze hadden het geluk dat het vizier van de Italiaanse spitsen nog niet op scherp stond.

Foto: EPA-EFE

Günes liet Yazici in de kleedkamer bij de start van de tweede helft en posteerde Ünder voorin. Hij tekende voor de eerste doelkans van de Turken, maar verder reikte de heropleving van Turkije niet.

Turkije hielp de Italiaanse spitsen zelfs een handje. Umut liet zich in de zestien ringeloren door Berardi die kon voorzetten. Demiral wilde de bal met de borst wegwerken, maar het leer vloog pardoes in z’n eigen doel. 1-0 voor de thuisploeg. De Turkse verdediger schaarde zich zo willens nillens in het rijtje bij Dimitri Payet, Robert Lewandowski, Vaclav Sverkos, Giorgios Karagounis, Bart Goor en Alan Shearer. De spelers die op de vorige zes EK’s het eerste doelpunt van het toernooi op hun naam schreven.

Italië bleef aanvallen, plots met nog meer grinta dan voordien. “Het draait plots als een tierelier bij Italië”, zei tv-commentator Filip Joos. En gelijk had hij. Opnieuw lag Spinozzalo aan de basis van Italiaanse dreiging. De linkervleugelverdediger testte met een hard schot de reflexen van Cakir. Die redde in eerste instantie, Immobile werkte simpel de rebound binnen. Turkije werd overrompeld en Insigne maakte er nog 3-0 van. Het kalf was dan al lang verdronken. Zo doet Italië overtuigd wat het moet doen in de moeilijke groep A.