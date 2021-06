Voor Christian, voor vrijheid en voor recht: uiterst efficiënte Romelu Lukaku bezorgt Rode Duivels winst tegen makke Russen

“I love you.” Met een boodschap van liefde begon Romelu Lukaku aan Euro 2020. Liefde voor Christian Eriksen, zijn ploegmaat die eerder op de avond door het oog van de naald kroop. Liefde voor 25.000 dwaze Russen, die het bestonden luid te fluiten toen de Belgen knielden voor “Black lives matter”. En liefde voor ons land, dat hij met twee goals op weg zette naar de leiding in groep B.

Gezicht naar beneden en vuist in de hoogte. Romelu Lukaku liet het gejoel en gefluit over zich heengaan terwijl hij knielde en de “Black Lives Matter”-groet bracht. 25.000 Russen gingen als door een wesp gestoken te keer. Maar Lukaku was met een missie op het veld gekomen. Na een avond vol emoties, waarbij zijn ploegmaat Christian Eriksen tussen leven en dood zweefde, kon deze emotie er nog wel bij.

Het gejoel zette Lukaku alleen maar nog meer op scherp. Al in de openingsfase liep Dimitri Barinov tegen Lukaku aan en bekocht hij zijn vermetele bodycheck met een klap. Het zou de laatste keer zijn dat een Rus Lukaku hardhandig durfde aanpakken. Even later ging Andrei Semenov gruwelijk in de fout op een ongevaarlijke pass van Dries Mertens, Lukaku profiteerde en kon met links Anton Shunin een eerste keer het nakijken geven. Het leek op buitenspel, maar Semenov had de pech dat hij de bal nog had geraakt voor hij bij de offside staande Lukaku kwam.

Voor de keizer van Inter Milaan was het een bijzonder doelpunt. Zijn veertigste van het seizoen, alle competities met club en land samen. Voor de Rode Duivels trof Lukaku al 61 keer raak. Maar Lukaku dacht niet aan statistieken. Hij dacht aan zijn vriend Christian Eriksen en rende naar de camera. “Chris, stay strong, I love you”, noteerden de liplezers.

Lukaku was niet tevreden met de 1-0. Vanaf de middellijn begon hij aan een spurt, recht op Shunin af. Georgi Dzhikiya kon eerst niet volgen, maar toen Lukaku wilde afdrukken kon hij er net nog met een teen bij. Geen nood voor Big Rom, die de bal recupereerde en teruglegde op Leander Dendoncker. Na nog geen twintig minuten had het dankzij al 2-0 kunnen staan – het schot van Dendoncker zeilde over.

Onwezenlijk begin

De avond was onwezenlijk begonnen voor de Belgen. Op het ogenblik dat de spelersbus uit het hotel Astoria vertrok zaten de Rode Duivels zonder nieuws over Christian Eriksen. Een ploegmaat voor Romelu Lukaku, een ex-ploegmaat voor Jan Vertonghen en Toby Alderweireld. Maar bovenal, een collega-voetballer. Die bij het uitoefenen van zijn beroep in elkaar was gezakt. In de onzekerheid of hun wedstrijd zou doorgaan of niet reed de bus van het centrum van Sint-Petersburg naar de Gazprom-arena.

Terwijl de spelers onderweg waren gaf Eriksen dan toch een teken van leven. De foto uit het ziekenhuis waar hij bewustzijn was deed een zucht van opluchting door de spelersgroep gaan. De wedstrijd ging door en de Belgen hadden het niet moeilijk de mentale switch te maken. Youri Tielemans, Romelu Lukaku, Toby Alderweireld – ze warmden gefocust op. Alleen Michy Batshuayi en Eden Hazard pakten het wat meer ontspannen aan. Intussen nam T3 Thierry Henry de taak ter harte Jérémy Doku toe te spreken als een wijze grote broer. De enige Duivel voor wie het een minder fijne avond was, was Hans Vanaken. De Club-speler moest als enige meegereisde speler op de tribune plaatsnemen.

De sfeer in in de halfvol gelopen Gazprom Arena was uitgelaten. De stadion-dj draaide Nirvana, Bon Jovi en The Bangles. Een hondertal jongens en meisjes in trainingspak maanden de supporters aan mee te klappen op de tonen van “We are the people”, de officiële “EK-hymne” van U2 en een Nederlandse dj. De avond beloofde feestelijk te worden tot de spelers klaarstonden voor de aftrap. De Rode Duivels knielden en brachten de “Black lives matter”-groet. De goed 25.000 Russische fans reageerden met een oorverdovend fluitconcert. Het was een pijnlijke valse noot die hun land geen zier vooruit hielp.

Rusland begon wel goed, maar Dzyuba miste precisie om Thibaut Courtois te bedreigen. Dedryck Boyata, boven Jason Denayer verkozen om de Russische beer in bedwang te houden, speelde een prima wedstrijd. Net als de rest van de verdediging.

Op het middenveld leed Youri Tielemans enkele keren balverlies, maar hij probeerde ook lijn in het spel te brengen. Uiteindelijk had België geen regisseur nodig om de wedstrijd in handen te nemen. De fout van Semenov leidde tot de 1-0 (jawel, want België was officieel de thuis spelende ploeg), een fout van doelman Shunin tot de 2-0. Thomas Meunier, ingevallen voor de onfortuinlijke Timothy Castagne, kon met links binnenprikken nadat de keeper van Dynamo Moskou zich verkeek op een voorzet die boven iedereen heen ging.

Na de 2-0 was het kwestie de wedstrijd af te maken met behoud van lijf en leden. Dat laatste lukte maar half. Ook Jan Vertonghen moest met pijn naar de kant. Hij was in botsing gekomen met Dzyuba. Twintig minuten voor tijd was het moment voor Eden Hazard gekomen om in te vallen. De kapitein kreeg meteen zijn armband om en hield enkele keren met speels gemak drie Russen aan de praat. Dit was al veel beter dan zijn veel besproken negen minuten tegen Kroatië.

Het slotakkoord was – hoe kon het ook anders – voor Lukaku. Aangespeeld door Meunier liep hij er de moegestreden Semenov af. Net als op het WK 2018 begon Romelu Lukaku met twee goals zijn toernooi. Ook zijn allereerste twee goals voor ons land scoorde hij tegen de Russen.

Door de 3-0 is België nu al groepsleider, voor het verrassende Finland. De volgende opdracht belooft al even emotioneel te worden. Donderdag om 18 uur speelt België in het Parkenstadion van Kopenhagen. Dan speelt Denemarken zonder Christian Eriksen om nog van dit EK iets te kunnen maken.

