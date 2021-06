Finland klopt Denemarken in wedstrijd die om de verkeerde reden herinnerd zal worden

In wat nu al de meest bewogen wedstrijd van het EK zal blijken, heeft Finland voor een stunt gezorgd door in zijn eerste EK-wedstrijd ooit te winnen tegen Denemarken. Dankzij een doelpunt van Joel Pohjanpalo werd het uiteindelijk 0-1. Al was dat eigenlijk bijzaak nadat Christian Eriksen kort voor de rust neerzeeg na hartfalen. Het zag er aanvankelijk niet goed uit en de wedstrijd werd onderbroken, maar na een klein uur kwam het verlossende nieuws dat Eriksen het goed maakte. Na de onderbreking trok Finland uiteindelijk het laken naar zich toe.

Het waren angstaanjagende beelden. Kort voor rust bood Eriksen zich aan bij een inworp, waarna hij zonder aanwijsbare reden neerviel. Meteen was de paniek groot. Op dat moment hadden de Denen al 40 minuten lang het Finse doel zonder succes belegerd, maar dat deed in die 41ste minuut helemaal niet meer ter zake. De paniek in de ogen bij de andere spelers op het veld en in die van de supporters in de tribune sprak boekdelen.

Terwijl iedereen zijn hart vasthield, kreeg Eriksen een hartmassage. Er kwam zelfs een defibrillator aan te pas. Het was muisstil in het Parken Stadion. Met tranen in de ogen vormden de Deense ploegmaats van Eriksen een ‘scherm’ rond de onfortuinlijke middenvelder.

Foto: Pool via REUTERS

De match werd logischerwijs stopgezet, maar een klein uur later kwam het verlossende nieuws: Eriksen was ‘oké’. Hij was bij bewustzijn en zijn toestand was stabiel. Oef. Nadat Eriksen zijn ploeggenoten vanop zijn ziekenhuisbed had toegesproken en hen verzekerd had dat hij oké was, drong hij er zelfs op aan om de wedstrijd nog af te werken. Wat ook gebeurde. Na een onderbreking van een tweetal uur werd de partij opnieuw op gang getrapt.

Pohjanpalo met de eerste ooit

Echt uitgelaten was de sfeer niet meer, maar de opluchting bij iedereen aanwezig was duidelijk zichtbaar. Toch leek de focus opnieuw op voetbal te liggen. Denemarken pakte de draad van voor de onderbreking opnieuw op en ging op zoek naar de openingstreffer. De Finnen hielden zich vast aan de takken van de bomen.

De verrassing was dan ook groot toen Finland op het uur plots op voorsprong kwam. Joel Pohjanpalo scoorde met een stevige kopbal de eerste Finse goal uit de geschiedenis van het EK voetbal. Joakim Maehle liet de aanvaller van Union Berlin te gemakkelijk uit de rug komen en ook doelman Schmeichel zag er niet al te goed uit. En zo was het bij de eerste kans voor de Finnen prijs. Pohjanpalo wist met zijn vreugde geen blijf, maar hield zich uiteindelijk toch in. Met wat eerder gebeurde in het achterhoofd, vierde hij uiteindelijk ingetogen.

Foto: EPA-EFE

Mes op de keel

De Denen zaten in de problemen. Al kreeg het een kwartier voor tijd wel een uitgelezen kans om de scheve situatie recht te trekken. Poulsen ging makkelijk liggen nadat Arajuuri hem met de knie aantikte, waarop de Denen een strafschop kregen Hojbjerg nam het geschenk echter niet aan. De middenvelder van Tottenham trapte zonder overtuiging naar de rechterbenedenhoek en gaf Hradecky zo de kans om zich tot held van de natie te ontpoppen.

Met de achterstand begon de tijd ondertussen echt te dringen voor de Denen en het ging vol op zoek naar de gelijkmaker. De Finnen vochten voor elke morzel grond. Het was met hangen en wurmen, maar de Huuhkajat hielden stand.

Zo boeken de Finnen in hun eerste EK-match ooit meteen hun eerste overwinning. Voor de Denen wordt het dan weer van moeten donderdag tegen de Rode Duivels. Al is de belangrijkste conclusie na deze match dat Christian Eriksen het goed stelt.