Met de groeten van Manuel Locatelli: sterk Italië stoot door naar volgende ronde na vlotte zege tegen Zwitserland

De Azzurri stoot on-Italiaans door naar de 1/8ste finales van het EK. Met vinnig voetbal en veel drang naar voren ging een zwak Zwitserland voor de bijl. De 23-jarige Manuel Locatelli gaf met twee doelpunten zijn visitekaartje af. Immobile maakte er met een knap schot nog 3-0 van.

Drie jaar geleden, voor de start van het WK 2018, leek de Italiaanse ploeg begraven. Voor het eerst in zestig jaar ontbrak de Azzurri toen op een WK. Roberto Mancini nam daarna de touwtjes in handen en reanimeerde eigenhandig de Italiaanse nationale ploeg. Met de zege tegen Zwitserland erbij geteld is Italië intussen maar liefst 29 wedstrijden op een rij ongeslagen. Het langst van alle landen die deelnemen aan Euro 2021.

Tegen Zwitserland kwam die reeks geen enkel moment in gevaar. Spinazzola ging op de Italiaanse linkerflank door op zijn elan en speelde Mbabu horendol. Na tien minuten kreeg Immobile een eerste grote kopkans na een voorzet van de linkervleugelverdediger, maar het was veteraan Chiellini die Italië even later op voorsprong bracht op een corner. De 36-jarige verdediger werd bedolven onder de knuffels van zijn ploegmaats, maar de VAR verknalde het feestje door de goal af te keuren wegens handspel. Voor Chiellini was het feestje helemaal verpest toen hij enkele minuten later geblesseerd van het veld moest. Alsof de Italianen hun kapitein die aan zijn laatste toernooi bezig is, wilden eren was de eerste aanval na de wissel de meteen goede. Manuel Locatelli duwde een voorzet van Berardi binnen. In plaats van de oudste veldspeler was het dit keer de jongste veldspeler van de Italianen in de basis die scoorde. De 23-jarige middenvelder heeft er een sterk seizoen bij Sassuolo opzitten en trekt die lijn nu door bij de nationale ploeg.

Foto: EPA-EFE

Al verzetten de Zwitsers zich amper. Ze slaagden er niet in om tempo of gevaar te creëren. Embolo, die tegen Wales nog indruk maakte, kreeg amper een bruikbare bal. Shaqiri kon zijn weinige speelminuten dit seizoen bij Liverpool niet verstoppen en Seferovic moest bij de rust al plaats ruimen voor Gavranovic. Nee, het draaide niet bij Zwitserland.

Foto: Pool via REUTERS

De Italianen waren sneller en vinniger. En net als in de wedstrijd tegen de Turken groeven de Italianen zich niet in na de voorsprong. Met Chiellini en Bonucci zijn de centrale verdedigers nog steeds dezelfde als een decennium geleden, maar de tijd dat de Azzurri enkel aan verdedigen denkt, ligt achter ons.

In de tweede helft was het opnieuw Locatelli die zijn visitekaartje afgaf. Hij kreeg een zee van tijd om van buiten de zestien aan te leggen en dat moet je hem duidelijk niet geven. Hij knalde het leer laag voorbij Sommer in doel. 2-0. De man van de match was bekend. De verrijzenis compleet. Immobile maakte er met een knap schot nog 3-0 van. Italië is dankzij de zes op zes de eerste ploeg die zeker is van een plekje in de 1/8ste finale. Groepswinst is nog niet zeker. Zwitserland moet in de laatste wedstrijd van de groepsfase zondag tegen Turkije nog vol aan de bak wil het doorstoten naar de knock-outfase.