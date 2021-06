Sterke Gareth Bale wijst Wales ondanks gemiste penalty de weg naar eerste zege op EK, Turkije stelt opnieuw teleur

Dertien interlands op rij kwam hij nu al niet tot scoren voor Wales, maar tegen Turkije nam Gareth Bale zijn land wel bij de hand. The Dragons boekten woensdagavond hun eerste zege (0-2) op dit EK, na twee heerlijke assists van hun kapitein. Turkije stelde opnieuw teleur en mag zijn EK-ambities opbergen.

Turkije werd voor de start van EURO 2021 door veel waarnemers gezien als een potentiële dark horse, een ploeg met fijne voetballers die de echte toplanden op het EK weleens zou kunnen verrassen. Helaas kwamen de Turken in hun openingswedstrijd tegen Italië eerder voor de dag als dark donkeys, koppig kamperend voor hun eigen doel. Een tegenvaller dus. Niet dat die verdedigende ingesteldheid Turkije ver bracht. De Azzurri blikten Burak Yilmaz en co. in met een simpele 0-3.

Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Tegen Wales kwamen de Turken dus wel degelijk offensiever voor de dag. Alleen ontbrak het thuisploeg aan nauwkeurigheid in de passing, waardoor ze amper een kans bij elkaar voetbalde voor rust. Als Turkije dan toch eens dreigend uit de hoek kwam, was het op een stilstaande fase of via Cengiz Under, de jonge flankspeler van AS Roma, op de rechterkant.

Foto: Pool via REUTERS

Bale-Ramsey: een gouden combinatie

Dan deed Wales het beter. Na een gelijkspel tegen Zwitserland pakten de jongens van Robert Page maar beter punten tegen Turkije, en dat had Gareth Bale begrepen. De aanvallende middenvelder van Real Madrid nam zijn land bij de hand en toonde zich een pak aanweziger dan in de openingswedstrijd tegen de Zwitsers. Bale balde als een echte spelmaker. Bij momenten kwam hij het leer zelfs opeisen voor zijn eigen verdediging.

In de eerste helft schotelde Bale Aaron Ramsey drie panklare kansen voor. De eerste poging redde de Turkse goalie Cakir, de tweede knalde Ramsey onbegrijpelijk over. Maar de derde keer was het wél prijs. Weer eens kwam Bale de bal opeisen op het middenveld. Met een dieptepass nog mooier dan de twee vorige zette de Welshe captain Ramsey moederziel alleen voor doel. Dit keer stelde de middenvelder van Juventus niet teleur en legde hij de 0-1 voorbij Cakir. Wales met een verdiende voorsprong de kleedkamer in.

Foto: Pool via REUTERS

Gouden kans voor Yilmaz

Naarmate de eerste helft vorderde, knokten de Turken zich wel beter in de match. En die lijn trokken ze ook door na rust. Vijf minuten ver in de tweede helft kreeg de thuisploeg een gouden mogelijkheid op de gelijkmaker. Na een hoekschop kwam de bal voor de voeten van de vrijstaande Burak Yilmaz terecht. De spits van Lille trapte onbegrijpelijk hoog over. Wales kwam met de schrik vrij.

Vijf minuten later was het Wales dat de kans kreeg om de match volledig dood te maken. Na een goeie balrecuperatie wilde Gareth Bale de Turkse zestien in dribbelen, tot hij net binnen het strafschopgebied werd neergehaald door rechtsachter Celik. Ref Dias wees naar de stip, waarna Bale zich zelf achter de bal zette. De Welshe uitblinker trapte hoog over en liet de kans liggen om zijn sterke match te bekronen met een goal.

Scoren lukte niet, een tweede assist versieren wél. In de toegevoegde tijd legde Bale de bal na een knappe actie vanop rechts panklaar af voor de opgerukte Connor Roberts. Die twijfelde niet en trapte de 0-2 tegen de touwen. Wales springt met vier punten naar de leiding in groep A, waar Italië het woensdagavond om 21 uur nog opneemt tegen Zwitserland. Turkije blijft achter met nul op zes en ziet zijn EK-ambities als sneeuw voor de zon verdwijnen.