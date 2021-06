Fenomenale Kevin De Bruyne bezorgt België met goal en assist bij wederoptreden de zege tegen Denemarken

Kevin De Bruyne is terug! En dat hebben de Denen geweten. Na een zwakke eerste helft van de Rode Duivels, met als zure kers op de taart een 1-0-achterstand na amper twee minuten, luidde invaller KDB na rust met een assist op Thorgan Hazard en een goal de ommekeer in. Dankzij een ‘KDB’-masterclass wonnen de Duivels uiteindelijk met 1-2. Door de zege zijn de Duivels meteen ook zeker van de volgende ronde. En niet onbelangrijk: ook Axel Witsel en Eden Hazard speelden nog half uur mee.

Het zag er lang niet naar uit, maar ondanks een erg valse start, werd het uiteindelijk een fantastische avond voor de Rode Duivels. Niet alleen werd tegen Denemarken een scheve situatie rechtgezet, maar misschien wel belangrijker: King Kev is terug! Twintig dagen na zijn botsing in de Champions League-finale waarbij hij een neus- en oogkasbreuken opliep, maakte hij tegen Denemarken zijn wederoptreden. En meteen bewees hij waarom vooral hij ons land naar een Europese triomf zou kunnen leiden.

LEES OOK: Kevin De Bruyne is helemaal terug: goal, assist én opmerkelijke statistiek die niemand in Europa hem nadoet

Want in de eerste helft werd De Bruyne gemist, ferm gemist. Zowat alles liep in de eerste helft immers fout. De wedstrijd was nog geen 100 seconden bezig toen het licht al uit ging bij Jason Denayer. Hij kreeg van Roberto Martinez verrassend de voorkeur op Dedryck Boyata, die nochtans sterk speelde tegen Rusland, maar rechtvaardigde die keuze allerminst. Een dramatisch zwakke inspeelpass werd onderschept door Hojbjerg, waarna de powerhouse van Tottenham Hotspur simpel Poulsen vond die de blunder genadeloos afstrafte. De Belgen nog voor dat de wedstrijd goed en wel begonnen was op achterstand.

LEES OOK: Denemarken zorgt voor huzarenstukje tegen Rode Duivels: goal Yussuf Poulsen was op één na snelste ooit op EK voetbal

Poulsen strafte een flater van Denayer genadeloos af. Foto: AFP

De Deense bondscoach Kasper Hjulmand had vooraf aangegeven dat hij zijn spelers de keuze liet om al dan niet te spelen na de gebeurtenis met hun ploegmaat, maar veel wijzigingen in de basiself waren er niet. Om tactische redenen kwam Vestergaard wel in de ploeg, terwijl Damsgaard de vervanger was van Eriksen. Die toonde zich een waardige vervanger, want hij bezorgde Vertonghen en diens kompanen achterin schele hoofdpijn. De Duivels werden op alle vlakken overvleugeld. Thibaut Courtois moest zelfs enkele keren erger voorkomen.

Halverwege de eerste helft logen de statistieken dan ook niet: zeven Deense doelkansen, tegenover amper één Belgische. Wegglijden, met de bal buiten lopen, simpele passes die misliepen…De Rode Duivels wisten niet van welk hout pijlen te maken. Ook achterin leek het alsof de Belgen met de daver op het lijf speelden. Hoe stabiel de defensie tegen Rusland nog oogde, zo wankel was ze nu. Tel daar het o zo stroeve aanvalsspel bij en het is niet verwonderlijk dat Kevin De Bruyne, en met hem Axel Witsel en Eden Hazard, nog voor de rust richting opwarming gestuurd werd.

LEES OOK: Wat was er aan de hand? Drie redenen voor de achterstand van de Rode Duivels bij de rust

KDB to the rescue

Martinez aarzelde ook niet om die eerste meteen aan de tweede helft te laten beginnen. De Rode Duivels kwamen zichtbaar geprikkeld uit de kleedkamer en meteen onderstreepte De Bruyne zijn gigantische belang voor onze nationale ploeg. Na een sterke rush van Romelu Lukaku kwam de bal bij hem terecht. Hij bewaarde fantastisch het overzicht en met een klasseflits bediende KDB Thorgan Hazard . Die kon voor een leeg doel niet meer missen. 1-1, de scheve situatie half rechtgezet.

Foto: AFP

Ook die andere helft was een kolfje naar de hand van De Bruyne. Na een knappe actie van Eden Hazard, die op het uur mocht invallen en een bemoedigende indruk naliet, knalde De Bruyne de Duivels met een grondscherend schot op voorsprong. Fenomenaal. Samen met Hazard werd overigens ook Axel Witsel ingebracht. Zo werd het ineens nog een goednieuwsshow in het Parken Stadion in Kopenhagen. Om even scorebordjournalistiek te bedrijven: de zwakke eerste helft was vergeten en vergeven. Al bleef het opletten geblazen, want de Denen bleven gevaarlijk tegenprikken. Alderweireld gooide zich nog net op tijd voor een schot van Braithwaite. De Duivels behielden de controle, maar kwamen in het slot héél goed weg toen de kopbal Braithwaite niet onder, maar wel op de lat viel. Ook een afstandsschot van Jensen zoefde rakelings over. Een Deens slotoffensief leverde niets meer op.

Het valt niet te ontkennen dat de Denen eigenlijk meer verdienden, maar op het einde van de rit zijn het wel de Rode Duivels die de punten pakken. Zo pakken de Duivels zes op zes en zijn ze zeker van de kwalificatie voor de volgende ronde. De wedstrijd tegen de Finnen wordt niet meer dan een formaliteit. Ook Jason Denayer zal uiteindelijk met een gerust gemoed kunnen slapen. En daarvoor mag hij vooral Kevin De Bruyne bedanken.

LEES OOK: Het mooiste cadeau van de Rode Duivels voor Christian Eriksen was … een weggegeven goal

Foto: AP