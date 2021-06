Als een café zonder bier: Engeland en Schotland zorgen voor boeiende pot voetbal maar vergeten te scoren

Engeland mag zich de komende dagen voorbereiden op een stevige portie kritiek. The Three Lions geraakten vrijdagavond niet voorbij een stug Schotland. De twee oudste voetballanden ter wereld zorgden voor een onderhoudende pot voetbal, maar vergaten waar het echt om draait: scoren.

Doedelzakken en de nodige emo bij de volksliederen, twee ploegen die er vol hun kop voor legden én het soort regen waarin iedereen die ooit op een voetbalveld heeft gestaan maar wat graag een sliding zou gooien: er was weinig dat de eerste helft tussen Engeland en Schotland níét had.

Behalve één ding dan: goals. Dat had veel te maken met het feit dat Schotland veel beter voor de dag kwam dan in zijn verloren openingswedstrijd tegen Tsjechië. Vooral in de openingsfase drukten de bezoekers de thuisploeg goed achteruit. De Engelsen hadden het lastig met het viriele spel van de Schotten. Meer zelfs: voor rust kreeg de thuisploeg geen enkele bal tussen de palen gemikt. Harry Kane blonk vooral uit in afwezigheid. De Engelse captain raakte amper negen ballen in de eerste helft.

Levensgevaarlijk op stilstaande fases

Toch kreeg Engeland al na twaalf minuten een goeie kans om de nul van het bord te vegen. De Engelsen bekwaamden zich de afgelopen jaren tot ware specialisten in stilstaande fases. Niet geheel verrassend kwam de reuzekans er dan ook na een hoekschop. Stones kopte de corner van Mount keihard tegen de paal.

Ook aan de overkant was het een verdediger die de beste kans kreeg om de score voor zijn land te openen. Stephen O’Donnell, in het dagelijkse leven rechtsback bij Motherwell FC, strandde op het halfuur op enkele centimeters van eeuwige roem in Schotland. Jordan Pickford haalde zijn heerlijke volley uit de rechteronderhoek met een knappe zweefduik.

The Thee Lions begonnen tegen Schotland met een basiselftal dat gemiddeld 25 jaar en 31 dagen oud was, de jongste Engelse basisploeg ooit op een groot toernooi. Tijdens de rust had Gareth Southgate zijn welpjes duidelijk een flinke bolwassing gegeven. Want waar het in de eerste helft de Schotten waren die vliegend aan de match begonnen, waren het na rust de Engelsen die voor een blitzstart zorgden. Al na drie minuten in de tweede helft moest Marshall goed plat op een fikse knal van Mason Mount.

De Three Lions roken nu bloed. De Engelsen bleven drukken en waren gevaarlijker dan in de eerste helft. De Schotten leken stilaan klaar om richting slachtbank geleid te worden, maar iets voorbij het uur waren ze daar opnieuw. Na een corner kwam de bal voor de linker van Lyndon Dykes terecht. Reece James haalde zijn uithaal van de lijn.

De Schotten bleven daarna hun neus aan het venster steken, terwijl Gareth Southgate met Marcus Rashford en Jack Grealish nog een paar stevige wapens van de bank haalde. Harry Kane droop af. Ook de invallers slaagden er echter niet in om de nul van het bord te vegen. Zelfs van een echt slotoffensief van Engelse zijde kwam niets meer in huis. Een boeiende pot voetbal eindigde zo zonder goals. Engeland moet de klus volgende week tegen Tsjechië zien te klaren. Schotland heeft een stunt tegen Kroatië nodig als het zijn kansen op de volgende ronde levend wil houden.