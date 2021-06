Zweden neemt na slaapverwekkende vertoning de maat van Slovakije dankzij penalty en doet goede zaak in groep E

Zweden heeft de maat genomen van Slovakije dankzij een penaltydoelpunt diep in de tweede helft. De wedstrijd was absoluut geen hoogvlieger, omdat Slovakije leek te speculeren op een gelijkspel. De Slovaken kregen echter het deksel op de neus, terwijl Zweden een goede zaak deed in groep E. Genkie Patrik Hrosovsky stond bij Slovakije in de basis en werd na 84 minuten gewisseld.

Tegen Spanje werden de Zweden nog volledig teruggedrongen en moesten ze zich vooral beperken tot verdedigen. Dit keer kwam Zweden met meer aanvalslust aan de aftrap, maar spektakel leverde dat allerminst op. Slovakije was immers niet van plan om er een open wedstrijd van te maken. Het kleine broertje van groep E stond na de onverwachte zege tegen Polen op kop van de poule en besefte dat een puntje wel eens genoeg zou kunnen zijn om de 1/8ste finale te halen.

Amper kansen

Meer dan wat halve kansjes kregen we dan ook niet te zien in de eerste helft. Voor Zweden was er Lustig met een mislukte kopbal en Berg met een volley die helemaal de mist in ging. Bij Slovakije noteerden we Hamsik die net niet bij een steekpass kon en een schotje van Kucka. Robert Mak kwam er aan Slovaakse zijde ook wat door naarmate de eerste helft vorderde, maar echte dreiging leverde dat niet op. Daarmee hebben we zowat alles wat noemenswaardig was in de eerste helft opgesomd.

Wie de televisie na die eerste 45 minuten nog niet had afgezet, werd beloond met een iets betere tweede helft. In de 49ste minuut kregen we de eerste echte doelpoging. Duda trapte hard richting doel, zijn poging zoefde over. Na 58 minuten was er dan voor het eerst echt opwinding met schoten óp doel. Kucka kopte de bal keihard en van dichtbij richting doel, maar de Zweedse doelman Olsen pakte uit met een goede save. Aan de overkant wilde de Slovaakse keeper Dubravka niet onder doen. Augustinsson kreeg eveneens een goede kopkans, maar ook Dubvraka stond pal met een sterke reflex.

Foto: EPA-EFE

Bij Zweden ontpopte Isak zich tot de gevaarlijkste man. Net voorbij het uur werd hij opnieuw gevonden via een voorzet. Zijn kopbal ging echter net over. Daarna kwam hij weer dicht bij een doelpunt na een goede dribbel . Hij pakte uit met een schot in de korte hoek, alleen stond Dubravka weer in de weg. Zweden bleef de druk opvoeren, uiteindelijk met succes. Quaison lokte een penalty uit na een goede pass van Isak. Dubravka kwam uit z’n doel, maar tikte Quaison aan. Forsberg zette zich achter de bal en zette de elfmeter feilloos om. Zweden verdiend op voorsprong.

Isak kwam daarna nog dicht bij de 2-0, maar hij was te egoïstisch. Slovakije kwam tevergeefs nog met een slotoffensief. Zweden doet een gouden zaak dankzij de driepunter en telt nu als groepsleider vier punten. Voor Slovakije dat al drie punten telde, is nog niks verloren. Zaterdagavond nemen Polen en Spanje het tegen elkaar op.