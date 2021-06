Spanje kan ook tegen Polen niet winnen: penaltymisser van Gerard Moreno breekt La Roja zuur op

Spanje heeft ook zijn tweede wedstrijd op dit EK niet kunnen winnen. Het kon dit keer wel scoren via Alvaro Morata, maar na de gelijkmaker van de onvermijdelijke Robert Lewandowski en een penaltymisser van Gerard Moreno moest het uiteindelijk opnieuw tevreden zijn met een schamel 1-1-gelijkspel. Met nog één groepswedstrijd te gaan is Spanje zo pas derde in groep E.

85 procent balbezit, 0 goals. Het was duidelijk waaraan het Spanje in zijn eerste groepswedstrijd tegen Zweden ontbrak. Tegen Polen gooide Luis Enrique het daarom over een andere boeg. Naast Alvaro Morata dropte hij ook Gerard Moreno in de ploeg. Na een teleurstellend resultaat op speeldag 1 - Polen ging verrassend onderuit tegen Slovakije - was het voor beide teams al van moeten.

Vooral voor Spanje zou een vroege exit een blamage zijn en La Roja probeerde dan ook meteen de bal op te eisen. De Polen startten echter furieus en zaten er kort op. Al hielden ze dat niet lang vol, want terwijl Spanje de bal monopoliseerde, sloegen ze ondertussen hun tenten op in het eigen strafschopgebied. Spanje flirtte dan ook opnieuw met balbezitpercentages van rond de 80%.

Morata breekt de ban

Maar aanvankelijk stak hetzelfde euvel de kop op als afgelopen maandag: er werden geen kansen gecreëerd. Mooi voetbal tot aan de zestien meter, maar kansen? Amper. Dani Olmo kon wel eens afdrukken, maar zijn poging was te centraal. Bij de eerste echte kans was het evenwel meteen prijs voor de Spanjaarden.

Gerard Moreno kapte zich goed vrij en zijn voorzet-schot bereikte onderweg spitsbroeder Alvaro Morata. De spits van Juventus reageerde attent en werkte de 1-0 tegen de touwen. De lijnrechter stak wel nog zijn vlag omhoog en leek het feestje te gaan vergallen, maar de VAR floot hem terug: de goal telde. Morata kreeg de afgelopen dagen veel kritiek te slikken, maar haalde zijn gram. Met een dikke knuffel bedankte hij bondscoach Luis Enrique voor het vertrouwen.

Foto: AFP

De openingsgoal was niet het sein voor de Spanjaarden om door te duwen. Ze bleven de bal rustig rondtikken, maar behalve over een vrije trap van Moreno moest Szczesny zich nergens zorgen over maken. Meer zelfs, de beste kansen waren voor Polen. Eerst mikte Swiderski een voorzet van Lewandowski over, waarna diezelfde Swiderski enkele minuten later verschroeiend uithaalde. Gelukkig voor Spanje spatte zijn knal uiteen op de paal, waarna Simon uitstekende redde op de rebound van Lewandowski.

Een gelijkmaker was niet onverdiend geweest. Vlak voor rust kreeg ook Spanje nog een grote kans, maar Moreno zette na een goede rush van Jordi Alba diens voorzet naast.

Robert de onvermijdelijke

Dankzij de voorsprong begon Spanje met een gerust gemoed aan de tweede helft en aanvankelijk leek er ook geen vuiltje aan de lucht. Maar toch stond het wel ineens 1-1. Aymeric Laporte liet zich in een kopduel kinderlijk opzijzetten door Lewandowski en zette zo ‘la porte’ open voor de gelijkmaker van de Poolse goalgetter.

Foto: AFP

Meteen daarna kregen de Spanjaarden echter een uitgelezen kans om direct terug op voorsprong te komen, alleen plaatste Gerard Moreno zijn penalty - die overigens voor discussie vatbaar was - tegen de paal. Alvaro Morato plaatste de rebound naast.

De Spanjaarden lieten de moed niet zakken en bleven op zoek gaan naar de winnende treffer, terwijl de Polen vooral niet wilden incasseren. In het slotkwartier voerde het de druk ook voelbaar op. Ferran Torres kopte naast en Rodri probeerde het met een vluchtschot, maar zonder succes. De Polen kreunden onder de Spaanse druk en kwamen er zelf helemaal niet meer uit, maar konden gelukkig op hun doelman rekenen: met een uitstekende tussenkomst belette Szczesny Morata het scoren. De klok tikte weg in het nadeel van Spanje, maar een opening in de Poolse afweergordel werd niet meer gevonden.

Zo kon Spanje opnieuw niet winnen. In Slovakije en Zweden steeg gejuich op. Zweden met vier en Slovakije met drie punten blijven immers deze groep aanvoeren. Spanje blijft achter met twee punten, Polen telt er eentje. Spanje moet dus vol aan de bak tegen Slovakije.