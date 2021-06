Duitsland overklast regerend Europees kampioen Portugal met overtuigende cijfers, Robin Gosens absolute uitblinker

Duitsland veegde met overtuigende cijfers de vloer aan met Portugal. De regerende Europees kampioen kwam er amper aan te pas en werd naar huis gestuurd met een 2-4-nederlaag. Wingback Robin Gosens was de absolute uitblinker bij een sterk Duitsland. Dankzij de zege van Die Mannschaft kan alles nog in de Groep des Doods op de slotspeeldag van de groepsfase.

De Groep des Doods stelde zaterdag niet teleur. Eerder op de dag zorgde Hongarije voor de verrassing door topfavoriet Frankrijk in bedwang te houden. De Hongaren speelden in de eigen Puskas Arena 1-1 gelijk. En ook de wedstrijd tussen Portugal en Duitsland was om duimen en vingers van af te likken.

In Duitsland woedde een storm van kritiek na de nederlaag tegen Frankrijk. De druk op de troepen van Löw was dan ook torenhoog bij aanvang van de wedstrijd tegen Portugal. Na een kwartier leek zich voor het tweede grote toernooi op een rij een doemscenario te voltrekken. Wie anders dan Cristiano Ronaldo bracht Portugal immers op voorsprong.

De Portugese superster veegde zo meteen een vervelende statistiek van de tabellen: nooit eerder was het hem gelukt om tegen Duitsland te scoren. Nochtans versloeg hij Manuel Neuer in de Champions League al negen keer. Maar nog straffer: CR7 voert nu de ranglijst van meeste goals op EK’s en WK’s aan. Met negentien doelpunten komt hij op gelijke hoogte met Miroslav Klose.

Foto: Pool via REUTERS

Tot daar de goednieuwsshow voor Portugal, want het waren de Duitsers die furieus aan de wedstrijd waren begonnen. Door de achterstand slonken de kansen voor Duitsland om de volgende ronde te halen zienderogen, maar Die Mannschaft wilde koste wat kost vermijden dat ze net als op het WK 2018 zouden blijven steken in de groepsfase en bracht knap voetbal op de mat.

Vooral Robin Gosens blonk uit, hij was de exponent van de furieuze Duitsers. De wingback van Atalanta was tegen Frankrijk nog een van de minste spelers, maar dit keer was hij een pak beter bij de les. Eigenlijk was het niet Ronaldo, maar Gosens die de score opende met een spectaculaire vliegende volley. Helaas voor de 26-jarige Duitser gleed Gnabry, die buitenspel stond, net onder de voorzet door. De VAR keurde het doelpunt dus af.

Gosens man van de match

Portugal raakte echter niet uit de omknelling. Gnabry en Havertz verzamelden kansen, maar het was nog maar eens Gosens die eruit sprong. Hij nam een pass van Kimmich in één tijd op de slof. Havertz liep goed in en duwde de gelijkmaker binnen. Een knappe goal, al kwam ze wel op naam van Ruben Dias, die als laatste de bal raakte.

Thomas Müller ging de gelijkmaker vieren met Havertz, maar overlaadde de aanvaller vooral met extra aanwijzingen tijdens de viering. Met resultaat, want vier minuten later had Duitsland de rollen helemaal omgedraaid. Gosens was opnieuw betrokken bij de actie. Via hem ging het naar Müller die in twee tijden Havertz vond. Uiteindelijk was het Kimmich die het leer in doel knalde. Dit keer kwam het doelpunt op naam van Guerreiro. Weer een owngoal voor Portugal dus, dat er amper aan te pas kwam.

Foto: Pool via REUTERS

Ook in de tweede ging Duitsland door op z’n elan. Er stond opnieuw geen maat op Robin Gosens. Müller zag zijn ploegmaat vrijstaan op links en stuurde hem diep. De wingback zette voor en de inlopende Havertz prikte de 1-3 tegen de netten. Gosens zette daarna de kroon op zijn werk door ook zelf nog te scoren. De ene wingback Kimmich vond opnieuw de andere. Met een goede kopbal zette Gosens de zware 1-4-cijfers op het scorebord.

Jota maakte er nog 2-4 van nadat Ronaldo een vrije trap goed had teruggelegd van aan de tweede paal. Maar de blamage was al lang een feit. De Portugezen kwamen nog wel opzetten, maar dat kon enkel omdat de Duitsers hun voet van het gaspedaal hadden gehaald na hun vierde doelpunt. Die Mannschaft was gewoon een paar klassen te sterk voor uittredend Europees kampioen Portugal.

Foto: Pool via REUTERS

Dankzij de zege van Duitsland kan alles nog in de Groep des Doods op de laatste speeldag van de groepsfase. Frankrijk telt na het gelijkspel tegen Hongarije vier punten, terwijl Duitsland en Portugal volgen met drie punten. Hongarije telt één punt.