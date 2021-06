Een perfect rapport: Rode Duivels slopen Finse muur en pakken 9 op 9 op EK

Het duurde tot de 74ste minuut alvorens de Finse muur gesloopt werd, maar dan was de ‘vloek van Finland’ gebroken. Nadat Lukáš Hrádecký zijn ploeg verschillende keren in de match hield, sloeg de doelman een kopbal van Thomas Vermaelen bijzonder ongelukkig in eigen doel. Wat later toonde Romelu Lukaku nogmaals zijn wereldklasse met zijn derde EK-goal. Eindstand 0-2 en een perfecte 9 op 9 in de groepsfase voor de Rode Duivels. België boekte zijn 1/8ste-finale ticket voor Sevilla na een wedstrijd waarin Axel Witsel, Eden Hazard en Kevin De Bruyne geen 45, geen 60 maar 90 minuten volmaakten. De aangescherpte vorm van de “onvervangbaren” is de echte winst van de 2-0 tegen Finland. Dat België kon scoren op een stilstaande fase en Romelu Lukaku op koers blijft voor de topschutterstitel zijn twee andere opstekers.

Was het de warmte die Sint-Petersburg nu al dagenlang in de greep houdt? Met midzomernacht gaat de zon nooit helemaal onder in het noorden van Rusland. De tweede stad van Rusland is gebouwd op een moeras en de vochtige hitte voelde tropisch aan. Belgen en Finnen mochten dan wel om 22 uur lokale tijd aftrappen, de temperatuur zakte amper onder de dertig graden en er was nauwelijks zuurstof in de lucht.

Een andere verklaring kon het onuitgegeven elftal zijn waarmee bondscoach Roberto Martinez in de laatste groepswedstrijd had uitgepakt. Leandro Trossard startte, maar niet op zijn vertrouwde linkerflank, wel als “wing back” op rechts. Nacer Chadli nam de overzijde voor zijn rekening. Trossard speelde in steun van Jérémy Doku, Chadli in de rug van Eden Hazard.

Kevin De Bruyne had als passeur de plaats ingenomen van Youri Tielemans en speelde net als op het WK op het middenveld. “Zeker tegen ploegen die wat dieper inzakken kan ik vanop het middenveld de ruimtes proberen te vinden”, had “KDB” vooraf gezegd. Tegen Finland lag die op de flanken. Maar noch op de linkse kant met Chadli en Hazard, noch op rechts met het onuitgegeven duo Trossard-Doku leidde dat tot kansen.

Het idee was dat bij een fysieke slijtageslag de Belgen altijd in het voordeel zouden zijn. Alleen vergaten de Belgen te beuken. De Finse burcht stond recht en Teemu Pukki en Joel Pohjanpalo kwamen mee op hun eigen helft verdedigen. Trossard vond zijn draai niet op de rechterflank en ook Jérémy Doku had aanvankelijk last van plankenkoorts. Op links acteerde Eden Hazard als een bokser die naar zijn pensioen toe ging. Zijn hoofd wilde nog, maar zijn vuisten volgden niet meer.

Nacer Chadli kon zijn gebrek aan vorm evenmin verbergen. De winger ging enkele keren zijn kans maar er zat geen vuur in zijn sloffen. Ook Axel Witsel kreeg zijn vizier niet afgesteld toen hij vanop afstand kon uithalen. De enige die wat poeier stak in zijn schot was Leandro Trossard – zijn poging ging net over.

Na een halfuur pakten de Belgen het anders aan. Jérémy Doku dook steeds vaker op op links waar hij meteen veel dreigender was. Toen hij met bal aan de voet in de zestien binnendrong, dwong hij doelman Lukas Hradecky met een plaatsbal tot een eerste parade.

Eden Hazard ging het op zijn beurt op de rechterkant proberen. Ook hij kwam de zestien in en ging na een vermeende duwfout van O’Shaugnessy neer. Maar scheidsrechter Felix Brych is er de man niet naar snel naar de strafschopstip te wijzen.

Finland probeerde het met iets meer voorwaartse druk in het begin van de tweede helft en werd bijna meteen afgestraft op de counter. Alleen gaf Brych opnieuw geen krimp toen Hazard na een sprintduel tegen de vlakte ging. Nacer Chadli besloot twee keer slap op de doelman. Daarna ging Finland weer achteruit leunen.

Eden Hazard bleef langer op het veld staan dan hij vooraf had gemeend aan te kunnen. Halfweg de tweede helft bracht hij de Belgen bijna op voorsprong na een aflegger van Axel Witsel. Hazard nam mee met rechts en probeerde met links Hradecky te verschalken. Opnieuw pakte de Finse goalie met een prima redding uit.

De Belgen voerden dan toch de druk op en KDB vond met een pass door het centrum zijn maat Lukaku. De nummer 9 van de Belgen controleerde de harde pass en haalde uit met links. Deze keer was Hradecky geklopt, maar was de Duitse VAR-scheidsrechter de pretbederver. Marco Fritz trok de buitenspellijn en zag dat Lukaku centimeters in offsidepositie stond.

Uiteindelijk brak België met een standaardsituatie de ban. Kevin De Bruyne trapte de hoekschop, Thomas Vermaelen kopte krachtig naar de grond. Hradecky kon de bal niet meer uit zijn doelvlak slaan. In tegendeel: hij sloeg hem ín zijn doel. Het moet een opsteker zijn voor bondscoach Roberto Martinez dat België ook op stilstaande fasen het verschil kan maken.

De 1-0 was voor Martinez het sein te wisselen. Met Michy Batshuayi kwam een tweede spits tussen de lijnen. Romelu Lukaku mocht blijven staan om Cristiano Ronaldo en Patrick Schick bij te benen. De Portugees en de Tsjech staan al op drie goals. Uiteindelijk kwam ook Lukaku tot scoren. Afgeleverd door zijn vaste leverancier Kevin De Bruyne.

Vanaken valt in

Ook Eden Hazard hoopte nog op een goal en kwam nog dicht bij een kans op aangeven van de onvermijdelijke De Bruyne. In het slot viel Hans Vanaken nog in. Minutenlang stond hij te wachten tot de bal buiten was, maar uiteindelijk was er een vrouwelijke terreinbestormer nodig om hem zijn eerste minuten in een eindtoernooi te gunnen. Ook Christian Benteke kreeg zijn eerste minuten. En zo kon bondscoach Roberto Martinez iedereen tevreden stellen. Volgende afspraak: zondag om 21 uur in Sevilla tegen een tegenstander die we pas donderdagavond kennen.