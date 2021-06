Roman Yaremchuk en co. laten het afweten: Oostenrijk klopt Oekraïne met 0-1 en mag zich opmaken voor 1/8ste finale tegen Italië

Oekraïne had genoeg aan een punt om zich te plaatsen voor de 1/8ste finales, maar heeft zich maandagavond laten overtroeven door een vinnig Oostenrijk. Christoph Baumgartner zorgde voor de enige goal van de match. Roman Yaremchuk en co. moeten hopen dat ze als een van de vier beste derdes alsnog naar de volgende ronde kunnen.

De derde poulematch op een EK is een beetje als Sinterklaas: nooit gebrek aan speculatie. Oekraïne en Oostenrijk stonden voor aanvang van hun laatste groepswedstrijd respectievelijk tweede en derde in groep C. Bij een gelijkspel zouden de Oekraïners als tweede sowieso doorgaan omdat ze vaker hebben gescoord in de groepsfase, terwijl Oostenrijk met vier punten en een doelpuntensaldo van 0 héél veel kans zou maken om door te gaan als een van de vier beste derdes. Her en der werd dan ook gezinspeeld op een salonremise.

Al na een paar minuten voetballen kon die theorie richting prullenmand. De Oostenrijkers wilden zekerheid en kozen van bij de aftrap voor de aanval. Terugzakken en rekenen op een gelijkspelletje? Niks van. Volle gas vooruit en voetballen. De Oostenrijkers werden daarbij wel geholpen door Oekraïne, dat werkelijk niks kreeg klaargespeeld in de eerste helft.

Alaba op links

Oostenrijk werd voor rust geïnspireerd door een sterke David Alaba. In tegenstelling tot de vorige twee wedstrijden speelde de zomeraanwinst van Real Madrid tegen Oekraïne op de linkerflank, waar hij zich duidelijk beter in zijn vel voelt. Halfweg de eerste helft bekroonde Alaba zijn match met een assist. Baumgartner tikte zijn goeie corner binnen.

Foto: Pool via REUTERS

Enig minpunt in het spel van Oostenrijkers: een pijnlijk gebrek aan efficiëntie. Liefst dertien schoten vuurden de mannen van Franco Foda af in de eerste helft, maar amper drie daarvan gingen er tussen de palen. Marko Arnautovic zorgde vlak voor rust voor de pijnlijk exponent. De spits van Shanghai Port kwam helemaal alleen voor Bushchan na een knappe pass van Sabitzer, maar duwde de bal stomweg naast de goal.

Slappe Oekraïners

De Oostenrijkers speelden zo met vuur, aangezien Oekraïne aan één doelpunt genoeg had om opnieuw naar de tweede plaats te springen die recht geeft op een rechtstreeks ticket voor de 1/8ste finales.

Alleen slaagden de Oekraïners er ook na rust amper in om een noemenswaardige kans in elkaar te knutselen. Pas op het uur begonnen de mannen van Shevchenko iets nadrukkelijker op de Oostenrijkse deur te kloppen, maar ook dat slotoffensiefje stelde bijzonder weinig voor. Het waren zelfs de bezoekers die op de counter nog het dichtst bij een tweede treffer kwamen.

Foto: EPA-EFE

Oostenrijk hield stand, springt naar de tweede plaats in groep C en mag zo samen met Nederland naar de 1/8ste finales, waar het Italië ontmoet. Oekraïne stelde teleur, moet nog even geduld oefenen en hopen dat het als een van de vier beste derdes naar de volgende ronde mag.