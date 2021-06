Oranje op dreef: met 9 op 9 naar volgende ronde dankzij twee goals Wijnaldum, Noord-Macedonië verlaat EK zonder punten

Net als Italië legde Nederland in de poules een foutloos parcours af. Dankzij goals van Depay en Wijnaldum (2x) pakte het 9 op 9 en was het (voor het laatst) feest in Amsterdam. In de 1/8ste finales moet Oranje naar Boedapest. Via Bakoe hoopt het vervolgens tot in Londen te raken.

Na zeges tegen Oekraïne en Oostenrijk zou Nederland het varkentje genaamd Noord-Macedonië ook wel wassen, zeker? Of ging Goran Pandev schitteren in zijn afscheidsmatch en zijn land de eerste EK-puntjes bezorgen? De 37-jarige krijger kreeg voor de aftrap een Oranje-shirt overhandigd van Wijnaldum – mooi gebaar.

De eerste (schiet)kans van de wedstrijd was voor Gravenberch, die zoals verwacht – en zoals de camera’s van de NOS op een briefje hadden gespot – aan de aftrap stond. De jonge middenvelder, nog niet geboren toen Pandev in 2001 zijn internationale debuut maakte, knalde rakelings over.

De afscheidnemende Pandev zou na rust een applauswissel krijgen. Foto: AFP

Het was echter de thuisploeg – bizar genoeg Noord-Macedonië – die het gevaarlijkst was. Bondscoach Angelovski had amper twee wissels doorgevoerd, maar leuk voor ons: hij bracht uitgerekend Trajkovski (ex-Zulte Waregem/KV Mechelen) en Trickovski (ex-Club Brugge/Waasland-Beveren) erin. En beiden kwamen wel héél dicht bij een doelpunt. Trajkovski, heerlijk in één tijd diep gestuurd door Pandev, legde de bal zelfs in het mandje, maar werd alsnog afgevlagd voor buitenspel. Zeer nipt buitenspel. Trickovski daarentegen probeerde het vanop afstand. Hij zag zijn schot al binnenvliegen, maar het belandde tegen de binnenkant van de paal en zo met het nodige effect over de achterlijn. Pech, pech, pech.

Geen derde voor Dumfries

Dan hadden de ‘bezoekers’ meer geluk. Pandev claimde een fout van Blind, maar de Roemeense ref liet doorspelen, waardoor Oranje kon counteren. Depay bediende Malen – de andere Nederlandse nieuweling in de basis – en die legde de bal terug tot bij de nieuwbakken Barcelona-spits, die simpel raak trof. Zijn negende goal in tien duels intussen. De vingertjes mochten weer in de oren.

Eindelijk zag De Boer hoe zijn spelers het voorin goed uitspeelden, want het was soms toch iets te slordig. Op het halfuur deden ze het opnieuw goed. Depay vond opnieuw Malen, die opzij legde naar de opkomende Dumfries. Het leek erg op Dumfries’ doelpunt tegen Oostenrijk, met dat verschil dat de doelman dit keer nog net redding bracht.

Lekker vieren. Foto: AFP

0-1, daar bleef het bij in de eerste helft. Maar na rust werd die score snel verdubbeld. Berghuis, erop gekomen omdat De Boer overschakelde op 4-3-3, gaf mee met Depay en die gooide de bal laag voor doel vanop links. Aanvoerder Wijnaldum liep op het gepaste moment in en had de bal maar voor het intikken. Niet veel later zorgden dezelfde spelers voor de 0-3. Depay, dit keer vrijgespeeld door Malen, mikte op de doelman, Wijnaldum trapte de rebound binnen. Zijn 25ste al voor het Nederlands elftal, daarmee troeft hij – net als Depay twee weken geleden – Marco van Basten af op de ranking.

Applaus van Sneijder

Uitblinkers Depay en Malen gingen naar de kant, maar het had zomaar nog 0-4 kunnen worden, want de ingevallen Weghorst fusilleerde nog de lat. Het mooiste moment bespeurden we wel nog langs Noord-Macedonische kant. Twintig minuten voor tijd mocht Pandev naar de kant en maakten al zijn ploegmaats een erehaag aan de zijlijn. Het hele stadion – z’n ex-Inter-ploegmaat Wesley Sneijder incluis – trakteerde hem op applaus. De Boer wilde zelf ook nog wel zo’n momentje creëren en gunde PSV-winger Gakpo zijn eerste interlandminuten. Zo, iedereen tevree. Het was weer feest in Amsterdam – voor het laatst, want het thuisvoordeel voor Nederland valt vanaf de 1/8ste finales weg.