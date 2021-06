Engeland zonder glans richting groepswinst en 1/8ste finales op het EK

‘It’s staying home’. Engeland won gisteravond met 0-1 van Tsjechië en mag als groepswinnaar na zijn drie poulematchen straks ook zijn 1/8ste finale thuis op Wembley afwerken. Daarin wacht het nummer twee uit de poule des doods met Frankrijk, Duitsland en Portugal. Tijd om een tandje bij te steken.

Welgeteld 1 minuut en 48 seconden. Zo lang duurde het vooraleer Engeland tegen Tsjechië voor een eerste hoogtepunt – een lobje van Sterling tegen de paal - zorgde in de eerste helft. Terwijl wij hier nog aan het neerpennen waren hoe we al voor minder klachten hadden gekregen, zorgden de Engelsen al opnieuw voor een heet standje voor de goal van Vaclik. Opnieuw met Raheem Sterling in de hoofdrol.

Jack Grealish, die van Gareth Southgate zijn eerste basisplaats had gekregen op een groot toernooi, stelde niet teleur en zette de bal goed voor richting tweede paal. Daar had Sterling de 0-1 maar binnen te knikken. Minuut twaalf en de theorieën als zouden de Engelsen liever tweede worden om een gunstigere loting te bekomen, konden al richting prullenmand. Als groepswinnaar neemt Engeland het in zijn 1/8ste finale namelijk op tegen de tweede uit de poule des doods, bestaande uit Frankrijk, Duitsland, Portugal en Hongarije.

Anderzijds biedt de leiderspositie in groep D de Engelsen een groot voordeel: als groepswinnaar speelt het zijn 1/8ste finale immers thuis op Wembley. De Engelsen zullen zo alleen voor een eventuele kwartfinale – in Sint-Petersburg, München, Rome of Bakoe – hun basiskamp in Burton upon Trent moeten verlaten. Ook de halve finales en finale worden op Wembley gespeeld.

Of de Engelsen er tegen dan nog zullen bij zijn, moet nog blijken. Tegen Tsjechië kwamen de The Three Lions in de eerste helft wel een pak beter voor de dag dan tijdens de schamele 0-0 tegen Schotland. Dat het na 45 minuten maar 0-1 stond, had veel te maken met een sterke Vaclik. Met een goeie duik hield de Tsjechische goalie Harry Kane halfweg de eerste helft van zijn eerste goal op dit EK.

Foto: AP

Magere tweede helft

Na rust hadden de Engelsen het lastig om hun goeie eerste 45 minuten door te trekken. Maguire en co. handhaafden hun voorsprong en speelden de tweede helft in spaarstand uit. Niet meer, niet minder.

Met dank aan twee goals van Raheem Sterling in drie wedstrijden plaatst Engeland zich zo voor de 1/8ste finales. Als de Engelsen de Henri Delaunay-cup straks in Londen willen houden, mag het de komende weken wat meer zijn.