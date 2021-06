Luka Modric leidt Kroatië met heerlijke goal naar de achtste finale na winst tegen Schotland

Kroatië is aan een blamage ontsnapt, want dankzij een 3-1-zege tegen Schotland heeft de vicewereldkampioen zich alsnog geplaatst voor de achtste finale. Al was het wel zwoegen voor de Kroaten. Vlasic zette het Balkanland vroeg op voorsprong, maar McGregor maakte nog voor rust gelijk. In de tweede helft zorgde Luka Modric uiteindelijk voor de Kroatische verlossing en ook Perisic pikte nog zijn goaltje mee. Kroatië wordt zo uiteindelijk zelfs nog tweede in de groep. Voor Schotland zit het toernooi erop.

De opdracht was vooraf duidelijk voor beide teams: met winst was de kwalificatie voor de tweede ronde een feit. Dat hadden de Schotse fans in Hampden Park goed begrepen, want hoewel er ‘slechts’ 12.000 toeschouwers aanwezig waren, probeerden ze hun team met een hels lawaai vooruit te stuwen. Kwalificatie voor de tweede ronde zou immers een unicum zijn voor de Schotten. Voor Kroatië was kwalificatie als vicewereldkampioen dan weer het absolute minimum.

Dan was het moeilijkste werk na een kwartier al gedaan voor de Balkanboys, want ondanks een sterke start van de Schotten, met ook de nodige dreiging, was het bij de eerste de beste poging prijs voor de runner-up van het WK van 2018. Een voorzet van Juranovic leek te lang onderweg te zijn, maar O’Donnell liet zich aftroeven door Ivan Perisic. Die kopte de bal tot Nikola Vlasic waarna de middenvelder het keurig afwerkte: 1-0, het enthousiasme van de Schotse fans gefnuikt.

Eerste Schotse goal

En of ze er blij mee waren. Al was de vreugde van korte duur. Foto: Pool via REUTERS

Al was dat maar voor even, want terwijl de Kroaten de bal monopoliseerden en de Schotten er helemaal niet meer uitkwamen, herpakten de fans zich. Het aantal decibels ging gestaag opnieuw de hoogte in en op slag van rust ontplofte Hampden Park. Callum Mc Gregor kreeg een afvallende bal voor de voeten, twijfelde niet en zorgde zowaar voor de gelijkmaker. Onverdiend was de goal op zich niet, want in de openingsminuten waren onder meer Che Adams en McGinn al eens dicht bij een goal geweest. De Schotse fans gingen uit hun dak bij de eerste goal van hun land op dit EK. Alles te herdoen voor Kroatië.

Met een gelijkspel schoten beide teams immers niets op. Toch was het wachten tot net voor het uur vooraleer we nog eens doelgevaar konden noteren. Meteen was het wel een dot van een kans. Perisic mikte echter op Marshall. Ook de Schotten waren er dicht bij, maar McGinn kon net niet bij een strakke voorzet. De goal viel evenwel toch aan de overkant. En wat voor één! Luka Modric kreeg de bal aan de rand van de zestien toegespeeld en knalde die in één tijd en met de buitenkant van de voet heerlijk voorbij Marshall. De beste speler van het WK 2018 deed het opnieuw voor Kroatië.

Over en uit

Schotland probeerde nog met de moed der wanhoop het tij te keren, maar kon geen vuist meer maken. Een kwartier voor het einde was het helemaal boeken toe, want op een hoekschop zorgde Perisic voor de 1-3. Op zich een belangrijke goal, want het doelpunt van de ex-speler van Club Brugge en Roeselare zorgde ervoor dat de Kroaten nog naar de tweede plaats in de groep springen. Het zal zo in de volgende ronde uitkomen tegen de tweede van groep E (Spanje, Zweden, Slovakije of Polen). De Kroaten triomfeerden in Hampden Park in Glasgow. De Schotten mogen naar huis, al zijn ze dat eigenlijk al.