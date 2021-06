Spanje na blunder van Dubravka met ruime cijfers voorbij Slovakije naar volgende ronde

Spanje heeft gedaan wat het moest doen en heeft Slovakije met zware 0-5-cijfers huiswaarts gestuurd. Slovakije-doelman Dubravka was met een enorme flater bij de 0-1 de schlemiel bij de thuisploeg. Aymeric Laporte, Pablo Sarabia, Gerard Moreno en een owngoal van Kucka zorgden uiteindelijk voor een 0-5-eindstand. Door de zege gaat Spanje alsnog door naar de volgende ronde. Voor Slovakije, dat de slechtste derde wordt, zit het toernooi erop.

Het leven van een doelman is eenzaam. Vraag dat maar aan Martin Dubravka. De Slovaakse doelman speelde tot dusver een uitstekend EK, maar zal waarschijnlijk voor altijd herinnerd worden als ‘de doelman van die gigantische flater op het EK in 2021’. Want gigantisch was de blunder die tot de Spaanse openingsgoal leidde. Spanje was al een hele wedstrijd lang aan het drukken en creëerde de ene grote kans na de andere, maar telkens stond Dubravka pal. Hij stopte zelfs een elfmeter van Morata, goed voor de vijfde Spaanse penaltymisser op een rij. Dat alles verdween op het half uur echter helemaal in het niets. Sarabia mocht vrij aanleggen en knalde tegen de lat, waarop de bal in de lucht caprioleerde. De Slovaakse doelman wilde de bal veilig en wel over zijn doel tikken, maar sloeg hem domweg in eigen doel. Pijnlijk.

Foto: Pool via REUTERS

Alvaro Morata zal hem dankbaar zijn, want ook naast de penaltymisser was de aanvaller van Juventus opnieuw allesbehalve efficiënt. Zo kwam hij net tekort om een voorzet van Azpilicueta, die op rechtsachter de voorkeur kreeg op Llorente, binnen te koppen en zag hij een afstandspoging gekeerd worden door Dubravka. Dan deed Aymeric Laporte het beter: na een afgeslagen hoekschop bracht Gerard Moreno de bal opnieuw voor, waarop Laporte de bal perfect overhoek binnenkopte. 2-0, wedstrijd gespeeld. Vooral omdat de Slovaken er helemaal niets van bakten.

Naar de slachtbank

De tweede helft was dan ook een kwestie van vertrouwen tanken voor de Spanjaarden. Het tempo ging helemaal naar beneden en echt aandringen deed het niet, maar via Sarabia werd het wel nog 0-3. Als het van de Slovaken afhing, mocht Kuipers nog voor het uur een einde maken aan de wedstrijd, want een afstraffing hing in de lucht.

Foto: Pool via REUTERS

Die kwam er uiteindelijk ook. In de loden hitte van Sevilla hoefde het helemaal niet meer voor Slovakije en Spanje maakte daar maar wat graag gebruik van.“We zijn als een fles cava die op het punt staat om ontkurkt te worden. Eens de kurk eraf is, zal het eruit spuiten”, repliceerde Luis Enrique voor de match op de vraag of zijn ploeg een scoringsprobleem heeft. Twintig minuten voor tijd hing de cava tot tegen het plafond. Eén keer verhoogde Spanje immers het tempo en meteen was het opnieuw prijs. Na een knappe actie werkte de ingevallen Ferran Torres het met een hakje fraai af. 0-4. Welk scoringsprobleem?

En nog was de calvarietocht niet voorbij voor de arme Slovaken, want vijf minuten later was het opnieuw prijs. Na een hoekschop belandde de bal bij Pau Torres en die ziet zijn kopbal via het Slovaaks been van Kucka in doel verdwijnen. Owngoal nummer 8(!) op dit toernooi. De 0-5 was voor Spanje wel het sein om de voet helemaal van het gaspedaal te halen. Zelfs de Spanjaarden hadden immers medelijden gekregen met de weerloze Slovaken. Het slotkwartier werd dan ook een maat voor niets.

Zo gaat Spanje als tweede van groep E door naar de volgende ronde. Daar wacht nu Kroatië.

