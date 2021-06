Rode Duivels moeten lang bibberen tegen Portugal, maar bereiken kwartfinale EK na schitterende goal Thorgan Hazard

De Europese kampioen heeft zijn troon verlaten. België heeft zijn kwartfinale tegen Italië beet na een wedstrijd waarin het Cristiano Ronaldo kon neutraliseren. Thorgan Hazard scoorde uit de enige grote kans voor de Belgen een juweel van een goal. De Rode Duivels nieuwe stijl mogen zich vrijdag in München meten met de koningen van het sluwe voetbal: de Squadra Azzurra. Afwachten of ze dat met Kevin De Bruyne en Eden Hazard zullen doen, want beiden hebben blessurezorgen na de krachtmeting met Portugal.

Het hoeft niet altijd een perfect uitgevoerde counter te zijn. Zo kan het ook: lange bal op Romelu Lukaku, te korte pass op Kevin De Bruyne, verloren bal in de voeten van Thomas Meunier, passje breed en een telegeleide kruisraket in de verste hoek.

In de goal van Thorgan Hazard – zijn tweede al op dit EK – zit alles waar het België van anno 2021 voor staat. Het vermogen om uit chaos goud te puren. En om uit één schietkans een goal te maken. Wat voor een goal. De bal draaide eerst naar binnen dan van Rui Patricio weg. De Portugese doelman had zich nog onderscheiden in de laatste groepswedstrijd tegen Frankrijk, maar tegen de enige bal die in de eerste helft richting zijn doel zweefde, had hij geen schijn van een kans.

De 1-0-voorsprong kon op geen beter moment vallen. Op het einde van de eerste helft waarin beide ploegen elkaar met een spelletje schaak probeerden in de hoek te drummen. De Portugese bondscoach Fernando Santos liet zijn flankaanvallers Diogo Jota en Bernardo Silva tot diep op de eigen helft meeverdedigen. Ze stonden tegen Thomas Meunier en Thorgan Hazard, die de voorkeur had gekregen op Yannick Carrasco. Beide ploegen hielden voortdurend genoeg mannetjes achter de bal. De angst regeerde in de openingsfase.

“Big Ron” en “Big Rom” niet in de match

“Big Ron” en “Big Rom”, het duo dat voor de aftrap de aandacht had opgeëist, werden met vereende krachten uit de wedstrijd gehouden. Thomas Vermaelen en Toby Alderweireld wonnen de duels tegen Ronaldo, Ruben Dias en Pepe hielden Romelu Lukaku aan de ketting. In het eerste schouderduel tegen Pepe ging Romelu Lukaku tegen de grond. De oude krijger van Porto heeft nog altijd geen kwaliteit ingeboet.

Ronaldo dreigde één keer vanop vrije trap. Thibaut Courtois weerde af, João Palhinha kon onvoldoende kracht tegen zijn kopbal zetten. Voor België kon Thomas Meunier één keer dreigen. Kevin De Bruyne gaf mee, Meunier probeerde buitenkant rechts Rui Patricio te verschalken. Een vermetele poging die net over zweefde.

De lange middenvelder van Sporting zou een hoofdrol spelen in het slot van de eerste helft toen hij met een wilde tackle langs achter Kevin De Bruyne onderuit schoffelde. KDB speelde de eerste helft nog uit, maar moest in het begin van de tweede gewisseld worden voor Dries Mertens. De Napoli-speler was het toernooi nog als basisspeler begonnen en had nu de kans zich opnieuw in de gunst van bondscoach Roberto Martinez te spelen.

Maar Mertens kon zijn stempel niet drukken. Romelu Lukaku werd kwaad op zijn Leuvense maat toen hij de bal niet voor de voeten kreeg bij een tegenaanval. België liet in de tweede helft de bal aan de Portugezen en leunde achteruit. Niet zonder risico’s. Cristiano Ronaldo bereikte Diogo Jota, maar de Liverpool-aanvaller mikte over. Ook vroeg in de wedstrijd had hij al laten zien dat zijn vizier niet scherp stond afgesteld.

Fernando Santos gooide met Bruno Fernandes (Manchester United) en João Félix (Atlético Madrid) twee nieuwe troefkaarten op tafel. Twee voetballers die voor “O Jogo Bonito” zouden kunnen zorgen, technisch verzorgd voetbal. Maar de uittredende kampioen begon steeds verbetener te spelen.

De gemoederen laaiden op in het laatste wedstrijdkwart. Thorgan Hazard werkte Diogo Dalot tegen de grond en Pepe revancheerde zich door de doelpuntenmaker met een schouderworp te vloeren. Geel was zijn deel.

Bibbergeld

België voetbalde steeds minder en betaalde bibbergeld. Na een corner kon de ingevallen André Silva de zestien binnenlopen. Zijn kopbal landde recht in de handen van Thibaut Courtois.

Even later kwamen de Duivels voor een tweede keer met de schrik vrij. Raphaël Guerreiro kon uithalen op een afvallende bal, de poging van de Dortmund-back strandde op de paal.

Romelu Lukaku probeerde het matchpunt te scoren voor de Belgen, maar de Inter-aanvaller gaf een overgemotiveerde indruk. Eerst jaste hij een vrije trap over. Later dribbelde hij zich vast tegen Ruben Dias. Eerder had hij wel nog eens fors uitgehaald met zijn linker, maar scoren zat er deze keer niet in voor Lukaku. Hij blijft voorlopig op drie.

In het slot van de wedstrijd viel een tweede Belgisch slachtoffer te noteren. Eden Hazard ging trekkebenend naar de kant om plaats te maken voor Yannick Carrasco. De Duivels staan in de kwartfinale van het EK maar de kwalificatie komt mogelijk met een hoge prijs. Maandag, op de dertigste verjaardag van Kevin De Bruyne, meten de Duivels de schade op.