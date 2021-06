Oekraïne verslaat Zweden na doelpunt in 121ste minuut en wordt laatste kwartfinalist op EK

Oekraïne heeft zich voor de eerste keer in zijn geschiedenis geplaatst voor de kwartfinales van het EK voetbal. Roman Yaremchuk en co waren tegen Zweden op 1-1 blijven steken na de reguliere speeltijd. De Zweden leken met z’n tienen - Danielson kreeg in de verlengingen rood na een huiveringwekkende tackle - een penaltyreeks af te dwingen, tot invaller Artem Dovbyk in de 121ste minuut alsnog de winnende treffer scoorde voor Oekraïne. Eindstand 1-2, in de kwartfinale wacht Engeland.

In de groepsfase van dit toernooi zagen we al dat Zweden zelf niet graag het spel maakt en daar maakte Oekraïne in de eerste helft optimaal gebruik van. Het nam het succesrecept van de Zweden over, liet de bal aan hen en probeerde er zelf op het gepaste moment uit te komen.

Bij de tweede tegenaanval van de Oekraïeners was het al bingo. Iets voor het halfuur bracht aanvoerder Yarmolenko de bal prachtig voor doel, Zinchenko haalde verschroeiend uit. Ferm tegen hun zin moesten de Zweden opnieuw het heft in handen nemen, maar veel kwam er niet van. Vlak voor rust was RB Leipzig-aanvaller Emil Forsberg het beu. Hij probeerde het van grote afstand, met succes. Zijn knal ging via een Oekraïens been binnen: 1-1.

Drie keer doelhout

In het openingskwartier van de tweede helft barstte de wedstrijd even helemaal los. De Oekraïeners namen meer initiatief en op twee minuten tijd troffen beide ploegen de paal: Sydorchuk voor Oekraïne, Forsberg voor Zweden. We kregen een plots echte wedstrijd die goed op en af ging met kansen aan beide kanten. Twintig minuten voor tijd trof Emil Forsberg – de beste man op het veld – opnieuw het doelhout, Zweden verdiende stilaan de voorsprong.

Foto: AFP

Het was geen verrassing dat beide ploegen het tempo van de openingsfase van de tweede helft niet konden aanhouden. De schrik om te verliezen sloop er meer en meer in, wissels en vervangingen haalden het tempo uit de match. Voor de vierde keer dit EK moesten verlengingen voor uitsluitsel zorgen. Die verlengingen begonnen net zoals de reguliere speeltijd eindigde: gezapig. Plots was er toch opschudding nadat Danielson zijn gestrekt been ietwat ongelukkig onder de knie van Besyedin terechtkwam.

Na het zien van de beelden kon scheidsrechter Orsato bijna niet anders dan rood trekken en de Zweden moesten nog twintig minuten overleven met tien man. Behalve enkele wanhoopspogingen van Malinovskyi konden de Oekraïeners niet meer dreigen, tot in de allerlaatste minuut van de verlengingen. Zinchenko zette voor met zijn gouden linker, Dovbyk kon staalhard binnenkoppen.