Engeland walst over Oekraïne naar halve finale tegen Denemarken: is football coming home?

Engeland heeft zich zonder al te veel problemen verzekerd van de halve finale van het EK. Tegen Oekraïne hadden The Three Lions het een helft lang moeilijk, maar na rust deden de Engelsen wat ze wilden. 0-4 was de zware eindstand. Harry Kane scoorde twee keer en lijkt net op tijd in vorm.

Drie minuten stond op de klok of in Engeland mochten ze weer ‘It’s coming home’ zingen. Harry Kane. Al kwam de goal eigenlijk voor negentig procent op naam van Raheem Sterling, de man van het toernooi bij de Engelsen. De aanvaller van Manchester City slalomde voorbij twee verdedigers en zag vervolgens hoe verdediger Kryvtsov zijn speerpunt aan de verkeerde kant stond te dekken. 1-0. Of eigenlijk: 0-1, want Engeland was officieel de uitploeg in Rome, de enige match van dit EK waar ze geen thuisvoordeel hebben. Vanaf dinsdag, als de eerste halve finale begint, wordt de rest van het toernooi immers op Wembley gespeeld.

Foto: Pool via REUTERS

The Three Lions hebben als enige nog geen goal geïncasseerd op dit EK. Voor de match stonden ze bij de BBC nog stil bij de uitstekende organisatie en discipline die dat mogelijk maakt. Hen was op de luchtbeelden van elke Engelse goal van dit toernooi opgevallen dat zelfs net voordat ze scoorden nog steeds vijf mensen klaarstonden om een eventuele counter eruit te halen.

Bedrijvige Yaremchuk

Met die zekerheid in het achterhoofd lieten de Engelsen zich tegen Oekraïne rustig inzakken. Lager, lager, lager. Oekraïne profiteerde ervan om een woordje mee te spreken in de regie. Het maakte het de Engelse defensie moeilijk met lopende mensen. Een bedrijvige Roman Yaremchuk zag het graag gebeuren. De spits van AA Gent kreeg de beste kans voor de Oekraïners toen hij zich voorbij John Stones wurmde, maar Jordan Pickford haalde zijn schotje uit de korte hoek.

Foto: AP

Niet dat Engeland niets meer klaarmaakte: Declan Rice trapte hard uit de tweede lijn op doelman Heorhiy Buschan en ook Raheem Sterling raakte niet voorbij de doelman van Dinamo Kiev. Maar ze hadden toch een helft lang een kwaaie klant aan de Oekraïners, die eens Viktor Tsyhankov erop kwam nog wat ondernemender werden. De flankspeler had in de Europa League nog voor de assist gezorgd die Club Brugge uit het toernooi mieterde en maakte nu ook weer een goede indruk.

Meteen over and out na rust

Maar de Engelse defensie gaf niets toe en na rust incasseerde Oekraïne opnieuw na enkele minuten. Harry Maguire buffelde een vrije trap van Luke Shaw keihard binnen. Enkele minuten later stond het al 0-3 na opnieuw een assist van Shaw. Kane knikte zijn tweede van de avond door de benen van Buschan in doel. De aanvaller van Tottenham lijkt eindelijk aan zijn toernooi begonnen en scoorde nog bijna een hattrick met een heerlijke volley. De vingertoppen van Buschan zorgden heel even voor uitstel van executie.

Foto: Pool via REUTERS

Want op de daaropvolgende hoekschop kwam de 0-4 er gewoon toch. De ingevallen Jordan Henderson mocht kinderlijk eenvoudig een hoekschop inkoppen voor zijn allereerste goal als international. Weer een nieuw element in de goednieuwsshow van Engeland, want voor het toernooi had Henderson zich nog negatief laten opvallen door een penalty op te eisen in de oefenmatch tegen Roemenië. De kapitein van Liverpool wilde zo de nul achter zijn naam wissen, maar miste jammerlijk. Hij zal nu wat beter slapen.

Makarenko laat zich nog opmerken

Was er dan écht niets dat beter kon? Toch wel: Jordan Pickford zorgde even voor een valse noot door bij een diepe bal uit te komen en vervolgens half naast de bal te trappen. In zijn vaderland heeft de doelman van Everton sowieso de naam af en toe een blundertje te maken en dit zal er niet veel goed aan gedaan hebben. Yaremchuk slaagde er echter niet in het cadeautje uit te pakken.

Foto: Pool via REUTERS

Intussen stond Engeland al in spaarstand. Bondscoach Gareth Southgate had zijn sterkhouders er al afgehaald met het oog op de halve finale tegen Denemarken van woensdagavond. Met nog vijfentwintig minuten op de klok mocht KV Kortrijk-middenvelder Yevhen Makarenko zowaar nog meedoen. Hij kwam samen met de B-ploeg van de Engelsen, bestaande uit Marcus Rashford (Manchester United) en Jude Bellingham (Dortmund) op het veld en maakte het Pickford zowaar nog moeilijk met een stevige knal uit de tweede lijn.

Voor de Jupiler Pro League-delegatie en de rest van de Oekraïners zit het toernooi er echter op. En Engeland, dat zit nog even met dat vermaledijde liedje in het hoofd. It’s coming home, it’s coming home, it’s coming…