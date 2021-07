Italië bezorgt Wembley fikse kater: La Squadra kroont zich tot Europees kampioen na dolle strafschoppenreeks tegen Engeland

Italië is voor de tweede keer in zijn geschiedenis Europees kampioen voetbal. La Squadra moest in het hol van de leeuw - een Wembley Stadium bomvol dolle thuisfans - aantreden tegen Engeland en haalde het na een bloedstollende strafschoppenreeks met 3-2. Jordan Pickford redde twee strafschoppen, maar zag hoe Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka allen misten. De wedstrijd was na verlengingen op 1-1 geëindigd.

Is it coming home? Is it coming to Rome? Zondagavond kregen we eindelijk een antwoord op die vraag. Exact één maand nadat Italië in het eigen Rome het EK mocht aftrappen, wachtte hen een eindstrijd in het hol van de leeuw. In het Wembley Stadium in Londen, waar het merendeel van de 67.500 aanwezige fans een Engelse thuiszege wilde, zou de beslissing vallen. Zou Italië zich voor de tweede keer tot Europees kampioen kronen, of wonnen de Engelsen 55 jaar na hun historische WK-triomf nu ook het EK in ‘hun’ Wembley?

Bij de Italianen koos Roberto Mancini voor dezelfde elf als in de halve finale tegen Spanje. Emerson Palmieri bleef in de ploeg als vervanger van de onfortuinlijke Leonardo Spinazzola, die tegen de Rode Duivels uitviel met een achillespeesblessure.

Aan de Engelse zijde ging coach Gareth Southgate voor een behouden 5-3-2. Kieran Trippier verscheen als extra verdediger in de ploeg, de 19-jarige Bukayo Saka werd naar de bank verwezen. Phil Foden, nog zo’n getalenteerde youngster, ontbrak op het wedstrijdblad nadat hij aan de voet geblesseerd raakte in de aanloop naar de finale.

Blitzstart van Engeland

Na een fraaie afsluitingsceremonie, en minder fraaie taferelen buiten het stadion - voor de wedstrijd doken beelden op van fans die zonder tickets Wembley bestormden - rolde de bal om 21 uur eindelijk. Nog geen twee minuten later ontplofte het stadion. Luke Shaw slaagde erin Harry Kane te bereiken, waarna de Engelse captain Trippier op wandel stuurde. Die laatste bracht voor, de Italianen vergaten de ingelopen Shaw compleet aan de tweede paal. De linksback van Manchester United trapte via de paal de 0-1 binnen.

Foto: Pool via REUTERS

Engeland haalde vertrouwen uit zijn blitzstart, terwijl de Italianen niet meteen een antwoord hadden op de vroege opdoffer. De Engelsen slikten op dit EK nog maar één tegendoelpunt en hielden de Italianen goed in toom. Vooral op de linkerflank zorgden de snelle Kyle Walker en Trippier voor problemen, maar grote kansen creëerden The Three Lions zelf niet.

Na meer dan een halfuur spelen toonden de Italianen eindelijk een teken van leven. Federico Chiesa trok zich op gang, zette Declan Rice en Kalvin Phillips in de wind, en haalde uit. Zijn grondscherende bal ging een half metertje naast de kooi van Jordan Pickford, die nog steeds geen bal had moeten pakken.

Witte muur

Het afstandsschot van Chiesa bleek het startschot voor een (heel) kleine Italiaanse renaissance. De Azzurri trokken naar voren en voerden de druk op, Engeland plooide terug. Een gaatje vinden in de witte muur bleek echter makkelijker gezegd dan gedaan voor de Italianen. Ciro Immobile mocht in de extra tijd dan toch eens uithalen, maar knalde recht op de bonkige John Stones. Een ziekenhuisbal van Leonardo Bonucci was het laatste wapenfeit van de eerste helft.

Foto: Pool via REUTERS

De eerste actie van de tweede helft kwam op naam van Raheem Sterling, die in een duel met de Italiaanse bonken Bonucci en Chiellini tegen de vlakte ging. De Nederlandse ref Björn Kuipers wilde van een penalty niet weten. Daarna was het tweemaal de beurt aan Lorenzo Insigne, de man die tegen de Rode Duivels nog scoorde met een verwoestend afstandsschot. Tegen de Engelsen lukte dat niet: hij mikte eerst een vrije trap ver buiten het doelkader, twee minuten later trapte Insigne de bal bijna het stadion uit.

De Engelsen prikten tegen met een kopbal van Harry Maguire, maar daarna was het woord terug aan La Squadra. Pickford stond in de weg van een schot van Insigne, Chiesa dwong de Engelse goalie tot een uitstekende save met een laag schot. Aan de overzijde moest ook Gianluigi Donnarumma een redding uit de handschoenen schudden na een kopbal van Stones.

Halverwege de tweede helft kwam de Italiaanse gelijkmaker er dan toch. Een hoekschop van Berardi werd door invaller Cristante verlengd naar Verratti, die er zijn hoofd tegen zette. Pickford duwde de bal tegen de paal. In de rebound kon Bonucci vanaf nauwelijks een meter afstand niet meer missen. Een frommelgoal, maar de 1-1 stond wel op het bord.

Foto: Pool via REUTERS

Italië rook bloed en bleef na de gelijkmaker de gevaarlijkste ploeg. Engeland onderging het spel en mocht van geluk spreken nadat invaller Berardi een grote kans op de 2-1 liet liggen. De winger van Sassuolo liep slim weg op een lange bal van Bonucci en haalde in één tijd uit. Pickford kon opgelucht ademhalen: het leer ging hoog over.

In het slotkwartier van de reguliere speeltijd verwaterde de partij. Aan de Italiaanse zijde moest smaakmaker Chiesa noodgedwongen gewisseld worden na een duel met Walker. Enkele minuten voor het einde konden de massaal opgedaagde thuisfans dan toch nog eens lachen toen een streaker het veld opkwam en er enige tijd in slaagde om vier stewards af te houden. Op het veld viel er immers niet veel meer te beleven.

Opnieuw verlengingen

Beide teams leken schrik te hebben van elkaar en telden af naar de verlengingen. Die kwamen er ook, al de achtste keer in vijftien wedstrijden in de knockoutfase van het toernooi. Ongezien. Beide landen maakten in de verlengingen aanvankelijk ook weinig klaar, tot een knal van Phillips de stilte doorbrak: Donnarumma zag de bal een metertje naast zoeven. Aan de overzijde werkte Pickford de bal weg voor de neus van Bernardeschi.

Foto: AP

In de tweede helft van de verlengingen moest Pickford eerst nog redding brengen op een vrije trap, zijn Italiaanse collega Donnarumma had aan de overzijde de handen vol na een listige voorzet van Harry Kane. De Italianen mochten van geluk spreken dat ze met elf man op het veld bleven staan: Jorginho raakte met een tackle weliswaar de bal, maar nam met de studs ook vol de knie van de ingevallen Jack Grealish mee.

Een strafschoppenreeks bleek onafwendbaar: na 120 minuten was er nog steeds geen winnaar, waardoor het EK nog maar voor de tweede keer door strafschoppen beslist zou worden. De eerste keer was bovendien al van 1976 geleden. Die finale was de geboorteplaats van de legendarische panenka: Antonin Panenka bezorgde toen met een beslissende stiftbal zijn Tsjechoslowakije een delirium tegen West-Duitsland.

Heel wat missers

De Italianen mochten beginnen. Berardi opende de score, Kane maakte gelijk. In ronde twee ging het mis voor de Italianen: de elfmeter van Andrea Belotti werd gered door Pickford. Maguire ramde vervolgens zijn penalty recht in de winkelhaak en trapte daarbij zelfs de camera stuk: 1-2.

Lang konden de Engelsen niet van hun voorsprong genieten. Bonucci hing de bordjes gelijk, de net ingevallen Rashford miste pijnlijk. De aanvaller van Manchester United nam heel lang de tijd voor zijn aanloop en trapte de bal op de buitenkant van de paal. Bernardeschi bracht Italië vervolgens weer op voorsprong, terwijl ook Sancho - nog zo’n man die net voor het einde inviel - miste voor de Engelsen.

Jorginho kreeg de kans om het af te maken, maar faalde: Pickford koos de goede hoek en hield Engeland in leven. Maar seconden later bracht ook Donnarumma redding op de poging van de 19-jarige Bukayo Saka. L’Italia è campione d’Europa!

De beslissing: Donnarumma redt de strafschop van Bukayo Saka. Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: Pool via REUTERS

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: Pool via REUTERS

Foto: AP