LASK verrast Bazel op eigen veld in de Champions League, en dat zullen ze bij Club Brugge niet erg vinden

De confrontatie tussen Bazel en LASK, de twee mogelijke tegenstanders van Club Brugge in de laatste voorronde van de Champions League, heeft woensdagavond een verrassing opgeleverd. Het Oostenrijkse LASK ging immers met 1-2 winnen op het veld van topfavoriet Bazel en beschikt daardoor over de beste papieren voor de terugwedstrijd volgende week.

In Brugge zullen ze daar niet rouwig om zijn: het Zwitserse Bazel, dat in de vorige voorronde PSV uitschakelde, wordt beschouwd als een moeilijkere tegenstander dan LASK, dat vorig seizoen tweede eindigde in de Oostenrijkse Bundesliga.

Zo lijkt de groepsfase van de Champions League weer een heel klein beetje dichter voor de Belgische vicekampioen. Club Brugge won dinsdagavond immers met het kleinste verschil van Dinamo Kiev. Volgende week verdedigen de troepen van Philippe Clement die krappe marge in de terugmatch in Oekraïne. Als hen dat lukt, spelen ze in de laatste voorronde tegen de winnaar van het duel tussen Bazel en LASK.