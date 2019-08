Club Brugge overleeft Oekraïens onweer: Champions League wenkt met nog één voorronde te gaan

Club mag blijven dromen van de Champions League. Het kreeg een hevig zomeronweer en een uitstekend Dinamo over zich heen in Kiev, maar Simon Deli – met een mokerkopslag – en Ruud Vormer zorgen ervoor dat Club Brugge volgende week de play-offs speelt. Onderliggen en triomferen – zo kan Blauw-Zwart nog ver geraken in Europa.

LEES OOK. SPELERSBEOORDELING CLUB BRUGGE. Verdediging overwegend op lemen voeten, sterke invalbeurt van Openda

Onweerswolken trokken samen. Veertigduizend mensen probeerden zich koelte toe te wuiven. Nooit voelde de Oekraïense zomer zo zwoel als bij een 1-0-stand voor de thuisploeg in het Olympisch Stadion van Kiev. Club Brugge leek de enige ploeg die last had van de omstandigheden. David Okereke, Emmanuel Dennis, Clinton Mata – ze waren nog niet half de spelers die Waasland-Beveren, STVV en KV Oostende over de knie hadden gelegd. In elk duel, elke pass leek Dinamo Kiev zoveel scherper dan Club. Vooral de rechtse flank zag af. Percy Tau dacht alleen maar aan aanvallen en liet Clinton Mata in de steek.

Okereke zat niet echt in de match. Foto: Photo News

De 1-0 kwam er na zo’n slappe actie van Club. Emmanuel Dennis – wat speelde die een zwakke wedstrijd - reageerde te traag op een pass van Simon Deli. Vitali Buyalski onderschepte en gaf mee op de linkerkant. De onstuitbare Verbic nam Mata te grazen, Buyalski werd niet gevolgd door Tau en Simon Mignolet moest zich voor het eerst omdraaien in een shirt van Club Brugge.

Hans Vanaken moest zich ver laten terugzakken om het Brugse spel op gang te trekken. De ruimte lag op de flanken maar zowel links als rechts eindigde elke Brugse actie in een doodlopend straatje. Percy Tau kwam aldoor naar binnen, Emmanuel Dennis dribbelde zich steevast vast. Kapitein Ruud Vormer keek machteloos toe hoe de jonge Oekraïense talenten de ene versnelling na de andere inzetten. Van David Okereke vroegen we ons soms af of hij wel meespeelde. De Nigeriaanse parel zat opgesloten in zijn zestien. Omsingeld door twee centrale verdedigers en twee verdedigende middenvelders. Ook hij leek last te hebben van de loden hitte. Ook hij snakte naar een zuchtje wind.

Bitsige duels. Foto: BELGA

Het duurde precies 37 minuten voor de hemel boven Kiev het begaf. Ruud Vormer trapte een bliksem van een corner, Simon Deli rees hoog boven zijn belagers op en donderde de bal voorbij Denis Boyko in doel. Onmiddellijk nadien gingen de sluizen op boven het NSK Olimpiyskyi van Kiev. Amateurmeteorologen grepen naar hun smartphone. Een “aparte onweerscel” had zich meester gemaakt van de Oekraïense hoofdstad. Voor Simon Deli – bijna 28 - was het zijn eerste goal in Europa en nog maar de vijfde uit zijn profcarrière. Vreemd dat hij er niet meer maakte bij Slavia Praag. Hij vormde er een duo met Michael Ngadeu van AA Gent en zag hoe de Kameroener het vaakst op de juiste plek stond. “Eerlijk gezegd vind ik ook dat ik weinig scoor”, had hij vorig weekend nog in onze krant verteld. “Maar ik weet ook dat het moment komt dat de doelpunten vallen. Ik heb geloof in God en ik denk dat Hij me gaat helpen te scoren.”

Lastige tweede helft

God liet het regenen de rest van de eerste helft, de hele rust en het begin van de tweede helft. Philippe Clement – hij was al ziek – moest bij 28 graden een jas aantrekken om zich te beschermen. De Club-coach zag hoe de stortbuien zijn ploeg zuurstof gaven. Tot vroeg in de tweede helft het weer weer omsloeg. Simon Mignolet had eerst een poging van Tsygankov langs de rechterkant afgeweerd voor Dinamo opnieuw kon dreigen over links. De onhoudbare Verbic trof de paal, Shepelev stond op de juiste plaats om 2-1 te maken. Het stopte met regenen. Club stond voor een heroïsch slot.

En toch wist Blauw-Zwart nog niet welke emoties het te wachten stond. Dinamo nam zijn tijd om het doelgebied van Simon Mignolet te belegeren. Het drukte, maar kwam maar moeizaam aan kansen. Gerson leek de 3-1 aan de voet te hebben, maar werd afgevlagd voor offside. Even later werd de Oekraïense opdracht nog meer bemoeilijkt door de rode kaart van Burda.

Maar ook Tau liep tegen een tweede geel aan nadat hij al vroeg een domme gele kaart had geslikt. Het stadion juichte – Club moest blijven opletten voor een plotse omslag van het weer.

De verlossing kwam van de bank. Loïs Openda loste de tegenvallende Okereke af en zette Ruud Vormer plots alleen voor doel. De Nederlandse kapitein werkte keurig af en rende precies naar dezelfde hoek van het stadion als bij zijn goal in Monaco. Daar stonden tweehonderd supporters hem toe te juichen.

Sterk ingevallen: Openda. Foto: BELGA

De match leek gespeeld en de Oekraïense fans holden naar huis, de metro in. Tot Sol een hoekschop verlengde en Brandon Mechele met een owngoal Simon Mignolet vloerde. Alle supporters bleven plots staan en schreeuwden hun spelers naar voren. Onder een hels lawaai probeerde Kiev te dreigen met stilstaande fasen. Maar het was opnieuw Openda die na een counter kon profiteren. Deze keer werkte hij zelf af. De 3-3 vatte de emoties goed samen. Dat Club lange perioden onder lag en toch kon triomferen moet vertrouwen geven voor wat nog wacht in Europa, om te beginnen de play-offs in de Champions League volgende week dinsdag.