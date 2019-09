Gemiste kans: sterk Club Brugge doet zichzelf tekort met 0-0 in Champions League tegen Galatasaray

In tegenstelling tot landskampioen Genk werd Club Brugge niet weggeblazen in zijn eerste groepswedstrijd. Geblaas was er wel. In de tribunes, in de dug-out, zelfs op het veld. Geblaas wegens een stoet aan gemiste kansen. Club verdiende meer dan 0-0 tegen het Turkse Galatasaray maar liet het zelf liggen. Over twee weken wacht een verplaatsing naar het Real Madrid van Hazard en Courtois.

ANALYSE. Hier krijgt Club Brugge spijt van

Trainer Philippe Clement koos in zijn basiself wel voor Mitrovic, Rits, Okereke en Diatta, niet voor Mechele, Balanta, Openda en Tau. Net als in de tweede helft tegen Cercle Brugge hield Club in de opbouw slechts drie man achterin, voorin stonden Okereke én Dennis samen in de spits.

Diatta moest de rechterkant helpen afsluiten en om een goeie reden. Rechts lag de startpositie van de zwervende Ryan Babel, minstens zo bekend om zijn roze haar als om zijn voetbalkwaliteiten. Maar wel de gevaarlijkste bij de Turkse kampioen. Het was Babel die een torenhoge kans kreeg voor de rust, de grootste wellicht van de wedstrijd, toen Mata te kort terugspeelde en de bal domweg meegaf aan de Nederlander. Maar dan staat er de doelman van Club Brugge die in onze krant nog vertelde hoe hij vroeger met bewondering keek naar Dany Verlinden in de beruchte stunt op AC Milan. Buitenlandse media doopten hem erna Dany ‘The Wall’ Verlinden. Nu is het stilaan tijd voor Simon ‘De Muur’ Mignolet. Babel geloofde het amper dat hij tegen die plots opdoemende muur crashte, maar de 0-0 bleef wel op het bord.

Het zou ook een doelpunt tegen de gang van het spel in geweest zijn. Galatasaray presenteerde zich als een potige ploeg, met fysieke kracht, die met Falcao voortdurend loerde op een foutje bij Club. Maar eigenlijk was Club baas en had het bij de rust al op voorsprong moeten staan.

Okereke worstelde opnieuw met zichzelf, maar op zijn Nigeriaanse spitsbroeder kreeg Galatasaray geen grip. Alleen was Dennis weer Dennis. De dribbel te veel, de oogklep aan de verkeerde kant gingen weer hand in hand met verschroeiende versnellingen en weergaloze diepgang. Zo goed als altijd was hij er wel bij betrokken, maar een kopbal ging naast, een schot ging voorlangs. Dennis is te goed om op de bank te zitten maar zijn gebrek aan doortastendheid maakt een trainer soms krankjorum.

Hij was niet echter niet de enige die leek vergeten hoe groot een doel is. Ook Mitrovic kopte over, maar de beste kans voor rust kwam er nog voor linksachter Ricca. Vijf minuten nadat hij domweg naast de bal maaide na de enige goeie actie van Okereke, kreeg hij een herkansing. De Uruguayaan plaatste de bal op de lat.

In de tweede helft veranderde er niets. Achterin kuisten Mitrovic en een oppermachtige Deli alles op en voorin stond het Brugse vizier nog steeds niet scherp afgesteld. Eerst was er Rits die over knalde. Vervolgens kon Dennis alleen op het Turkse doel af op aangeven van Vanaken, niet vaak aan de bal maar loepzuiver als hij een pass verstuurde. Zijn poging was te slap om doelman Muslera te kloppen. Enkele tellen later had de Uruguayaan weer een save in huis, dit keer op een prima kopbal van Okereke. Terwijl Galatasaray wel nog een waarschuwing uitdeelde via Feghouli, beef Club drukken. Clement bracht Openda in en later ook Diagne maar naarmate een doelpunt leek er niet meer van te komen. Ook Openda trapte wild over. Met de inbreng van de twee nieuwe spitsen zakte het offensief.

Er was wel nog appel voor handspel van Marcao aan de rand van de zestien maar noch de ref, noch de VAR zagen er een strafschop in. Het was een wanhoopskreet van een ploeg die voelde dat het niet voor vandaag zou zijn. Het eerste punt is binnen maar het hadden er drie moeten zijn.

SPELERSBEOORDELING. De gevaarlijkste Bruggeling wekte soms ook ergernis op