Tottenham begint met gelijkspel aan Champions League na strafschopfout van Jan Vertonghen

Naast Club Brugge-Galatasaray in Groep A begon ook in groep B al een wedstrijd om 18u55: het Griekse Olympiakos Pyraeus ontving het Engelse Tottenham. De Spurs kwamen 2-0 voor maar moesten tevreden zijn met een punt na onder meer een strafschopfout van een ongelukkige Jan Vertonghen: 2-2.

Bij Tottenham begonnen Toby Alderweireld en Jan Vertonghen centraal achterin in de basis. Olympiakos was de beter ploeg in de beginfase en had ook de eerste grote kans, maar het schot van Miguel Angel Guerrero belandde op de paal. Niet veel later toonden de Engelse bezoekers zich wel efficiënt.

Na 25 minuten ging Harry Kane net binnen de zestien over het been van Kostas Tsimikas: de ref legde ondanks Grieks protest de bal op de stip en Kane zette zelf die strafschop feilloos om, 0-1. Slechts enkele minuten later werd balverlies van de Grieken genadeloos afgestraft door Lucas Moura, die op aangeven van Ben Davies de 2-0 van buiten de zestien hard binnen schoot.

Olympiakos verdiende een doelpunt voor de rust en na een mooie een-twee tussen Daniel Podence en Mathieu Valbuena, kon die eerste daar ook voor zorgen: 1-2. Na zeven minuten in de tweede helft kreeg ook de thuisploeg een strafschop na een fout van een (iets) te fel opzittende Jan Vertonghen op Valbuena. En ook de Fransman faalde niet vanop de stip: 2-2.

Nadien werd er niet mee gescoord, ondanks een Engels slotoffensief met nog enkele kansen voor Erik Lamela en Dele Alli. Later vandaag in Groep B ontvangt Bayern München nog Rode Ster Belgrado.