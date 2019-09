Inter en onzichtbare Lukaku laten meteen dure punten liggen in Champions League

De eerste wedstrijden in de nieuwe Champions League-campagne hebben ei zo na een verrassing van formaat opgeleverd. In de groep des doods leek een verrassend sterk Slavia Praag lang op weg Inter en Romelu Lukaku met een start in mineur op te zadelen dankzij een goal van Peter Olayinka (ex-Zulte Waregem en ex-AA Gent). De leider in de Serie A kon zich pas in blessuretijd langszij hijsen.

Barcelona, Borussia Dortmund en Slavia Praag. Als je dat je Champions League-tegenstanders zijn en je begint met een thuismatch tegen die laatste, dan weet je wat je te doen staat als je Inter bent: winnen. Alleen liep het van meet af moeizaam voor de blauw-zwarten. Afgezien van een gekruist schot van de Argentijnse spits Lautaro Martínez en een kopbal van Danilo D’Ambrosio was er niet zo heel veel te beleven voor het doel van de Tsjechische landskampioen - Romelu Lukaku lag stevig aan de ketting bij de sterke Tsjechische verdediger David Hovorka.

Foto: AFP

Hadden de bezoekers voor de koffie al sporadisch de neus aan het venster gestoken, dan was het na rust plots alle hens aan dek voor Internazionale. Slavia had vorig seizoen al een paar keer gestunt in Europa - herinner u de 1-4 op het veld van Genk - en vond hoe langer hoe meer de ruimte op de helft van de leider van de Serie A. Met twee oude bekenden als architecten van de dominantie van Slavia: Nicolae Stanciu (ex-Anderlecht) en Peter Olayinka (ex-Zulte Waregem en ex-AA Gent).

De Tsjechen bewezen even voorbij het uur dat ze ook konden bijten. Na een knappe combinatie op rechts kon Inter-doelman Handanovic nog net redding brengen op een schuiver van Zeleny, maar Olayinka was er als de kippen bij om de 0-1 in het dak van het doel te rammen. En ook daarna bleef Slavia maar komen. Lukas Masopust besloot wild over, Stanciu krulde een vrije trap een half metertje naast. Met wat meer overzicht had Inter halfweg de tweede helft al in de touwen gelegen.

In het slotkwartier nam Inter weer over - maar pas in blessuretijd konden ze Slavia-doelman Kolar het vuur aan de schenen leggen. Stefano Sensi krulde een vrije trap tegen de deklat, Nicolo Barella volleyde de rebound via het lichaam van een verdediger in doel. In de 97ste minuut kroonde Lukaku zich nog vanuit buitenspelpositie bijna tot de held. Slavia-doelman Kolar kon zijn kopbal nog net vanonder de deklat weghalen. Zo bleef het bij 1-1: zuur voor Slavia, maar ook bij Inter hadden ze waarschijnlijk meer verwacht.

Jason Denayer speelt met Lyon gelijk tegen Zenit

In groep G keek Lyon, met Rode Duivel en kapitein Jason Denayer in de basis, Zenit Sint-Petersburg in de ogen. De defensie van de Fransen werd op slag van rust wel koud gepakt door een knappe combinatie van de Russen. Sardar Azmoun prikte de bal binnen. Vlak na de pauze hing Memphis Depay de bordjes echter weer gelijk vanop de penaltystip.