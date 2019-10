Nog een Belgische verrassing in de Champions League: KRC Genk houdt Napoli in bedwang

Na de stunt van Club Brugge gisteren op Real Madrid (2-2) heeft ook Genk van zich laten spreken in de Champions League. De Limburgers hielden thuis Napoli op 0-0 en pakken hun eerste punt in deze jaargang van het kampioenenbal.

Geen Dries Mertens in de basis bij Napoli, dat in de spits rekende op het duo Hirving Lozano-Arkadiusz Milik. Bij KRC Genk startte Sebastien Dewaest verrassend op de bank. De Limburgers hadden iets goed te maken na hun debacle tegen RB Salzburg (2-6) en probeerden de bal op te eisen in de beginfase. Napoli kreeg echter enkele kleine kansjes omdat Genk vooral vooruit dacht.

De thuisploeg had bijna prijs na twintig minuten toen Patrick Hrošovský een bal oppikte na een hoekschop. Zijn schot week af en hobbelde bijna in doel. Bijna kregen de Genkies het deksel op de neus toen Milik van dichtbij op de lat kopte. Gaetan Coucke was geklopt, maar het doelhout hield Genk overeind.

Milik grijpt zich naar de haren. Foto: Photo News

De bezoekers kenden na een halfuur pech: de bedrijvige Mario Rui moest geblesseerd aan de kant, Kévin Malcuit kwam hem vervangen. Genk tekende iets daarna een stevige kans op toen Aly Samatta op de Napolitaanse doelman Alex Meret kopte. Maar Napoli reageerde via de ex-Genkie Kalidou Koulibaly die zijn inzet op de lijn weggeveegd zag door Hrošovský. Veel kansen aan beide kanten dus, maar de ruststand was toch 0-0.

Een wedstrijd met open vizier. Foto: Isosport

Genk kwam als beste uit de kleedkamer en drukte door op een verzwakt Napoli. José Callejon hielp Genk nog een beetje door een plotse kans voorlangs te trappen. Supersub Dries Mertens mocht nog voor het uur invallen voor een bleke Milik. Genk en Napoli kregen minder kansen in de tweede helft, dus koos Ancelotti voor nog een spits als laatste invaller. Fernando Llorente, een Spaanse toren, moest de duels winnen in de Genkse zestien.

Ito afgehouden

Napoli wilde de drie punten uit de brand slepen, Coucke moest een poging uit zijn doel plukken met nog een kwartier te gaan. De Limburgse hartslag ging de hoogte in, want een stunt leek in de maak. De Luminus Arena wilde rood toen Ruiz Ito van een zekere counter hield, maar de middenvelder van Napoli kwam weg met geel.

Mertens in actie in België. Foto: Photo News

Zeven minuten voor tijd kreeg ook Hagi een uitstekende kans. Maar de zoon van kon niet profiteren van uitglijden van Allan omdat er een andere bezoeker voor ging liggen. De Italianen gingen in de laatste minuten nog eens het gaspedaal induwen, maar de push kwam te laat voor Mertens en co.

Het Genkse publiek was tevreden met het eerste punt in de Champions League en bedankte uitblinkers Bongonda en Hagi met een applausvervanging. Genk maakte immers het debacle van in Salzburg (2-6) goed voor de eigen fans door de Italiaanse topclub Napoli tot een brilscore te houden.

Liverpool en RB Salzburg spelen straks om 21u00 de tweede wedstrijd in groep E, de Champions League-groep van Genk.

Voorlopige stand groep E:

1. Napoli 4 ptn 2. RB Salzburg 3 ptn 3. KRC Genk 1 pt 4. Liverpool 0 ptn