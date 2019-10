Moedig Genk werd niet weggeblazen maar wel afgemaakt door sterren van Liverpool

Nee, een stunt tegen titelverdediger Liverpool zat er niet in, de allereerste Genkse zege ooit in de Champions League zal zoals verwacht voor een andere keer zijn. Twee goals van Alex Oxlaide-Chamberlain en een assist én een goal van Salah velden nog voor de eerredder van Odey het te zware verdict (1-4). Maar de Belgische landskampioen werd niet weggeblazen op eigen veld. Meer nog: doelman Alisson en een centimeter buitenspel van Ito stonden in een sterke eerste helft een nog spannender scenario in de weg.

Felice Mazzu toonde lef en verkoos diepe spits Onuachu boven offensieve middenvelder Hagi. Het maakte van Samatta een multitasker: de Genkse aanvoerder moest zowel het duo Berge-Heynen (balverlies) als spitsbroeder Onuachu (balbezit) zoveel mogelijk steun verlenen.

In een zinderende Genk Arena heerste de sfeer van de allergrootste dagen. De winnaar van de Champions League komt ook niet elke dag op bezoek.

Vroege opdoffer

De secondenwijzer was nog maar aan zijn tweede rondje bezig of Racing was al op achtervolgen aangewezen. Cuesta leed volstrekt onnodig balverlies, waarna de bal rustig rondging bij de Reds. Tot Oxlade-Chamberlain tijd en ruimte genoeg kreeg voor een plaatsbal. Via de voet van Berge prikte de ex-speler van Arsenal de bal genadeloos in het zijnetje.

0-1 na 112 seconden, een zware avond kondigde zich aan. Liverpoolcoach Klopp had immers zijn grote kanonnen in de vuurlinie opgesteld. Salah maakte zijn wederoptreden naast Mané en Fimino, het betekende dat Origi uit Houthalen-Oost op de bank moest plaatsnemen.

Maar de jonge thuisploeg was allesbehalve onder de indruk van de Engelse blitzstart. Mazzu koos voor een laag blok, maar zijn spitsen lagen wel voortdurend op de loer op de lange bal. Binnen de acht minuten verschenen zo eerst Samatta en daarna Onuachu uit het niets alleen voor doelman Alisson. Beiden werden ze naar hun linkervoet geduwd, twee keer bleef de gelijkmaker uit. Trapte Samatta ver naast, dan moest Alisson uitpakken met een knappe save op de poging van Onuachu.

Halve centimeter

Natuurlijk bleef Liverpool met 68% balbezit voor de rust de dominante ploeg. Maar omdat de topspitsen van erg dicht geschaduwd werden door een sterke Genkse defensie, kwam Coucke zeker niet in eens schietkraam te staan. Maehle kwam wel goed weg na een duw in de rug van Firmino maar het was vooral een subliem technisch hoogstandje van de Braziliaan dat alle alarmbellen deed afgaan. Pivot Firmino wipte in een dubbelpass met Mané het leer op achter zijn steunbeen, de Senegalees strandde van dichtbij op een uitstekende reflex van Coucke.

Maar het stadion stond geen minuut later pas echt in brand. Samatta steeg boven Milner uit en kopte een voorzet van Ito staalhard tegen de netten. Terwijl de Tanzaniaan helemaal uit zijn dak ging, stak lijnrechter Klancnik echter zijn vlag de lucht in. De VAR moest aan de hand van een 3D-lijn na meer dan een minuut beraadslagen de Sloveen gelijkgeven: het jukbeen van Ito stak een halve centimeter uit voorbij de knie van Robertson.

Het was voor de tweede keer in vijf dagen dat enkele millimeters een wereld van verschil maakten voor KRC Genk. De ref was voorgoed Kop van Jut, het thuispubliek stak nog een tandje bij om de voetbalgoden van gedacht te doen veranderen. Een energieke thuisploeg verdiende ook elke decibel steun. Racing zette een heel knap blok neer en kwam er snel uit dankzij een indrukwekkend balvaste Onuachu.

Maar spannend zou de match niet meer worden. De schuld van de vermaledijde Alex Oxlaide-Chamberlain, die nog voor het uur een tweede keer genadeloos toesloeg. Met buitenkant rechts verraste hij via de onderkant van de lat een machteloze Coucke: 0-2.

Eerredder

Een hard verdict voor een moedig Genk, dat een steeds grotere tol voor de enorme inspanningen ging betalen. De ruimtes werden groter, ook in Brugge weten ze inmiddels wat dat betekent tegen een wereldploeg. Salah schotelde Mané de 0-3 voor en duwde zelf nummer vier tegen de netten. Maar Genk capituleerde niet en kreeg zijn verdiende eerredder: invaller Odey werkte van dichtbij een assist van Ndongala af (1-4).

Jeugdproduct Divock Origi kreeg nog een staande ovatie van het thuispubliek, dat ook zijn eigen krijgers dankbaar was. De stunt was uitgebleven maar na zo’n energiek verweer, trekt niemand ontevreden naar huis.

1 op 9

Racing Genk begon zijn Champions League-campagne half september met een zware 6-2 nederlaag bij Salzburg. Op de vorige speeldag konden de Limburgers in eigen huis nog de rug rechten tegen Napoli met een verdiend 0-0 gelijkspel maar zo blijven ze wel achter met 1 op 9. Daarmee zijn ze laatste in Groep E. Napoli prijkt na de spectaculaire 2-3-zege in Leipzig aan kop met 7 punten, Liverpool en RB Leipzig volgen met respectievelijk 6 en 4 punten.