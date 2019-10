Dries “Armando” Mertens scoort twee keer voor Napoli en overtreft Diego Maradona

Dries Mertens (32) heeft woensdagavond in de Champions League de 0-1 en de 1-2 gescoord voor Napoli op het veld van Red Bull Salzburg. Voor Mertens was het de 115e goal en 116e voor de Napolitanen in zijn carrière en daarmee verbrak hij het doelpuntenaantal van levende legende Diego Maradona.

In de andere groepswedstrijd van de poule van Racing Genk en Liverpool keken Salzburg en Napoli elkaar in de ogen. En die match was zeventien minuten ver vooraleer Dries Mertens vanuit een scherpe hoek de 0-1 loeihard in het dak van het doel knalde. Voor de Rode Duivel zijn 115e doelpunt in Napolitaanse loondienst, evenveel als Diego Maradona. En een uurtje later sneuvelde ook die mijlpaal toen Mertens voor de 1-2 tekende.

Levende legende

Het was december 2016 toen de Corriere dello Sport de vergelijking een eerste keer maakte: Diego. Armando. Mertens. Later ook wel verbasterd tot Dries Armando Mertens. De Rode Duivel had net vier potten gescoord in de 5-3-zege van Napoli tegen Torino en was de legende nabij. Bewerkte foto’s van zijn gezicht met het kapsel van Maradona doken op, oude beelden waarop de Argentijnse legende zelf poseerde met een shirt van Mertens kwamen weer boven water. Voor de Napolitanen bestond er geen verschil meer tussen wat Dries en Diego voor hen betekend had. Of heeft.

In de cijfers is dat verschil nu ook helemaal weggewerkt. In mei passeerde Mertens al de 81 doelpunten die Maradona in competitieverband scoorde voor Napoli en woensdagavond verbrak hij het record van 115 doelpunten die Maradona in zijn zeven jaar bij Napoli heeft achtergelaten.

Maradona scoorde zijn 115 doelpunten voor Napels van 1984 tot 1991. Hij scoorde er 81 in de competitie, 29 in de beker en 5 in Europa. De 32-jarige Mertens, sinds 2013 bij Napels aan de slag, vond 88 keer zijn weg naar het doel in de Serie A, 5 keer in de Coppa Italia en 23 keer in een Europese beker.

Nu Maradona gepasseerd is, staat er Mertens nog maar één iemand in de weg om eeuwig topschutter van Napoli te worden: Marek Hamsik. De vertrokken kapitein klokte af op 121 goals, een aantal dat Mertens dit seizoen nog vlot zou moeten kunnen halen.